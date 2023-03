“Çfarë shtrige është, çfarë kuçedre”, Luizi merr Kristin mënjanë dhe i zbulon bisedën që dëgjoi fshehurazi

Luizi ka zbuluar strategjinë e Oltës për të bërë fushatë për nxjerrjen nga shtëpia të Keisit pasi teksa ajo fliste me Qetsorin, këngëtari bënte sikur flinte gjumë.

Këtë zbulim Luizi vendosi t’ia tregojë edhe Kristit të cilin e tërhoqi mënjanë.

“U shtriva unë për të fjetur, e gjej Oltën aty me Qetësorin, e thotë duhet me nxjerrë Keisin se s’ka kuptim me ndejt Keisi në shtëpi.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Çfarë shtrige është, çfarë kuçedre. Se Keisin e sheh më problem, se është afër me mua. Keisi është me mua që ditë të parë që ka hyrë.

Unë e mbaj afër se e dua fort, po nuk e kam shfrytëzuar për lojë. Po mënyra se si Olta po ja thoshte Qetësorit është turp”, tha Luizi.