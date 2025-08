Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Sot, më 3 gusht 2025, kursi i këmbimit valutor në Shqipëri paraqitet si më poshtë:

• Dollari amerikan (USD): blihet me 82.8 lekë, shitet me 84.3 lekë

• Euro (EUR): blihet me 96.2 lekë, shitet me 97.3 lekë

• Franga zvicerane (CHF): blihet me 102.6 lekë, shitet me 104 lekë

• Paundi britanik (GBP): blihet me 109.8 lekë, shitet me 111.5 lekë

• Dollari kanadez (CAD): blihet me 59.8 lekë, shitet me 61.5 lekë

Vlerat janë përditësuar në mëngjesin e sotëm dhe mund të ndryshojnë gjatë ditës në varësi të lëvizjeve në tregjet ndërkombëtare.