Çfarë po ndodh në provimin e Gjuhë-Letërsisë? Ambulanca mbërrin në një prej gjimnazeve të Tiranës

Teksa maturantët po i nënshtrohen provimit të gjuhësh shqipe në rang vendi, ambulanca ka mbërritur në gjimnazin ‘Sami Frashëri’ pasi një nxënës nuk është ndier mirë.

Burime bëjnë me dije se maturanti nuk është ndier mirë pasi ka pësuar gjendje ankthi.

Kujtojmë se këtë të mërkurë rreth 30 mijë maturantë në të gjithë vendin që po i nënshtrohen testit të dytë të maturës, ku procesi ka nisur në orën 10:00 dhe pritet të mbarojë në orën 12:30.

Ndërsa më 13 qershor do të testohen në provimin e matematikës dhe lënda me zgjedhje është provimi i fundit, që do zhvillohet më datë 19 qershor.