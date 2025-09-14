Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Këmbimi valutor për 14 shtator 2025
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 08:51
Aktualitet
Me sa shiten e blihen euro dhe dollari këtë të diel?
Ditën e sotme, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan më blihet 82.2 lekë dhe shitja me 83.5 lekë.
Euro blihet me 96.6 lekë dhe shitet me 97.4 lekë.
Franga zvicerane blihet me 102.8 lekë dhe shitet me 104 lekë.
Ndërsa paundi britanik blihet me 111.2 lekë dhe shitet me 112.5 lekë.
Dollari kanadez këmbehet me 59.2 lekë në blerje dhe me 60.4 lekë në shitje.
Për kursin e monedhave të tjera mund të përfitojnë e tyre: