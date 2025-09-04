Çfarë po ndodh me euron dhe dollarin? Këmbimi valutor për 4 shtator 2025
Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 08:53
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan do të blihet me 82.7 lekë dhe do të shitet me 84 lekë.
Euro do të blihet me 96.8 lekë dhe do të shitet me 97.9 lekë.
Franga zvicerane do të blihet me 102.7 lekë dhe do të shitet me 104 lekë. Ndërsa paundi britanik do të blihet me 111 lekë dhe do të shitet me 112.3 lekë.
Dollari kanadez këmbehet me 59.8 lekë në blerje dhe me 61.3 lekë në shitje.