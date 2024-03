Çfarë pa roja? Dëshmia e administratorit të pallatit të Alda Klosit: E gjeta zyrtaren në shkallë duke...

Të tjera detaje janë zbardhur nga megagrabitja e nën dhe bir, Rozeta dhe Havier dobi, të cilët vodhën 120 mijë euro cash, bizhuteri floriri dhe sende të tjera me vlerë, nga banesa e Aldo Klosit, ish-shefe e Kabinetiit të ish-ministrit të Rindërtimit, Arben Ahmetaj.

Në dosjen e prokurorisë është thirrur për të dëshmuar dhe roja i pallatit ku jetonte Klosi, i cili ka treguar se e ka gjetur këtë të fundit duke qarë në shkallët e pallatit.

"Është pyetur administratori i pallatit "Orion" shtetasi Ajet Nelaj i cili sqaron se që nga viti 2002 ishte i punësuar si mirëmbajtës tek pallati Orion që ndodhej, në Rrugën “E kosovareve.

Me date 15.12.2022 rreth orës 12.30 është larguar për në shtëpinë e tij. Rreth orës 14.00 e ka telefonuar një banor i pallatit te cilin e njihte me emrin Landi dhe i ka thëne se kishte ngelur një fëmije ne ashensor. Pas kësaj menjehere ka shkuar tek pallati dhe ka shikuar një zonje qe banon ne katin e pare te pallatit qe po qante ne trotuar dhe disa persona te tjerë.

Është afruar dhe ka mësuar ne lidhje me vjedhjen e banesës së shtetases Elda Klosi. Ai sqaron se gjate kohës qe ka qene ne pune duke filluar rreth orës 06.30 dhe deri në orën 12.30, nuk ka pare ndonjë person te dyshimte.",-thuhet në dosjen e prokurorisë.

Ngjarja ndodhi dy ditë më parë u zbulua një megavjedhje ku Rozeta Dobi, pastruese bashkë me të birin, Havierin vunë në shënjestër dhe vodhën mbi 540 mijë euro, plus një sasi të konsiderueshme florinjsh dhe sendesh me vlerë.

Banesa që solli zbulimin e dyshes ishte ajo e këshilltares në Kryeministri, Alda Klosi, njëherazi ish-shefe e Kabinetit të ish-ministrit të Rindërtimit, Arben Ahmetaj. Ata vodhën te shtëpia e Klosit 120 mijë euro lekë dhe florinj. Por kjo vjedhje ka shërbyer si një shkëndijë për një tjetër çështje.

Atë të burimit të parave të vjedhura. Në dëshminë e saj për mediat, Klosi thotë se paratë i kishte mbledhur për kurimin e xhaxhait ndërsa për to nuk ka asnjë faturë.