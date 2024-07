Çfarë ndodh nëse Biden tërhiqet nga gara presidenciale? Opsionet e mundshme

Mprehtësia e Joe Biden është vënë gjithnjë në diskutim nga kundërshtarët e tij politik, por pas duelit të parë televiziv ndaj Donald Trump kundër tij janë kthyer edhe disa personalite të ndryshme brenda partisë.

Ai dukej i lodhur, i hutuar dhe në fund të fuqisë së tij. Demokratët kanë dyshime për kandidatin e tyre për zgjedhjet e ardhshme për President të SHBA. Të martën, Përfaqësuesi Lloyd Doggett nxitoi përpara dhe u bë demokrati i parë në Kongresin e SHBA që i bëri thirrje publikisht Biden të heqë dorë nga kandidatura e tij.

Deri më tani nuk ka pasur një valë të gjerë thirrjesh të tilla të drejtpërdrejta drejtuar presidentit. Por ka një diskutim nervoz dhe ndonjëherë publik midis demokratëve rreth përshtatshmërisë mendore të Biden për një mandat të dytë në detyrë.

Tani Joe Biden me sa duket nuk është më i sigurt. Sipas hulumtimit të New York Times, ai po mendon të tërhiqet. Thuhet se ai i kishte thënë një të besuari se e dinte “se mund të mos ishte në gjendje të shpëtonte kandidaturën e tij”.

Çfarë ndodh nëse Biden tërhiqet në të vërtetë?

Nëse Biden në të vërtetë tërheq kandidaturën e tij, demokratët do të kenë një problem të madh. Procesi i nominimit do të ishte plotësisht i hapur – dhe për këtë arsye shumë dramatike. Nominimet e reja nuk mund të organizoheshin më për shkak të mungesës së kohës. Në konferencën e partisë ndoshta do të ketë debate të nxehta dhe negociata për zëvendësimin e Biden.

A ka ndodhur kjo më parë?

Në vitin 1968, Presidenti Lyndon Johnson tronditi kur vendosi të largohej nga gara. Ai e bëri njoftimin në mes të Luftës së Vietnamit.

Kush mund të jetë pasardhësi i Biden?

Nëse Biden largohet, zëvendëspresidentja Kamala Harris nuk do të ishte aspak kandidati i ri presidencial logjik. Sepse roli i saj zëvendësues i referohet ekskluzivisht zyrës në krye të shtetit, të cilën ajo do ta merrte nëse Biden do të dështonte, për shembull për shkak të vdekjes, sëmundjes ose dorëheqjes. Por ajo nuk është pasardhësja e caktuar si kandidate presidenciale. Harris, e cila mbeti mjaft e zbehtë si zëvendëspresidente, nuk do të kishte domosdoshmërisht shanset më të mira për të kandiduar për president nëse votimi do të ishte i hapur.