Çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot, horoskopi 5 mars

Dashi; Do të ndiheni të nënshtruar, veçanërisht në lidhje me dashurinë dhe nëse jeni duke përjetuar më shumë histori. Edhe në punë, gjërat nuk po shkojnë mirë: do të jeni nervozë.

Demi; Një ditë emocionuese falë ndikimit pozitiv të Hënës. Në punë mund të keni një rikonfirmim të bukur, sidomos përpiquni të zgjidhni një problem që ju shqetëson për një kohë.

Binjakët; Ditë e favorshme në dashuri, edhe nëse duhet të ketë ndonjë shkëputje, e ardhmja ju premton diçka më të mirë. Ditët premtuese ju presin në punë.

Gaforrja; Në dashuri, historitë e reja të dashurisë fillojnë mirë ndërsa në punë duhet të jeni më pozitivë, mund të keni frymëzime të mira.

Luani; Do të jetë ditë veçanërisht e komplikuar në dashuri. Në punë, përpiquni të mos zemëroheni nëse ka vonesa ose nëse jo gjithçka shkon siç dëshironi.

Virgjëresha; Kohë e mirë për dashuri dhe ata që janë ende beqarë, do të duhet t’i përkushtohen kërkimit të tyre. Në punë, përpiquni të rikuperoni qetësinë dhe filloni të bëni plane.

Peshorja; Një ditë shumë e mirë për të reflektuar mbi dashurinë dhe ndjenjat. Nevojitet kujdes në punë, veçanërisht kur bëhet fjalë për para.

Akrepi; Një ditë disi e qetësuar në dashuri: në fakt, ju keni pak lodhje të shkaktuar edhe nga Venusi në opozitë. Punëtorët e pavarur favorizohen në punë.

Shigjetari; Mund të përjetoni një emocion të bukur si rezultat i një ftese ose një mundësie për tu kapur gjatë fluturimit. Në punë jeni në një fazë rikuperimi.

Bricjapi; Venusi do të jetë në anën tuaj por do të keni edhe Hënën në kundërshtim e cila do ju bëjë të pavendosur. Në punë, përpiquni të mbani nën kontroll nervozizmin tuaj.

Ujori; Do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë fjalëve, sepse mund të thoni diçka shumë dhe të lëndoni dikë. Në punë jeni në një fazë të mirë.

Peshqit; Një ditë e rimëkëmbjes për ju si nga dashuria dhe puna. Në dashuri do të jeni në gjendje të zgjidhni një krizë të përkohshme, ndërsa në punë përpiqeni të tregoni gjithçka ndodh