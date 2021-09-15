LEXO PA REKLAMA!

"Mendon të shpëtojë familjen nga falimentimi", Ngjela: Çfarë e pret Saliun pas goditjes nga SHBA

Lajmifundit / 15 Shtator 2021, 21:01
Politikë

"Mendon të shpëtojë familjen nga falimentimi", Ngjela:

Avokati Spartak Ngjela ka komentuar shpalljen "Non grata" të ish-liderit historik të PD-së, Sali Berisha si një nga goditjet më të mëdha anti-shqiptare.

Nga Spartak Ngjela

Dy janë goditje e mëdha që i kanë dhënë anti-historisë së Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këta njëzet vitet e fundit.

Cilat janë këto?


Janë: Pavarësia e Kosovës, dhe likuidimi drastik i Sali Berishës

Po Saliu e di këtë?

Sigurisht që e di.



Por, pse ai po reagon me kaq vulgaritet në këtë kohë, pasi është shkarkuar nga Basha?

Sepse mendon të shpëtojë ndonjë gjë nga falimentimi tërësor që i ka ardhur atij dhe të gjithë familjes së e vet, dhe, ndërkaq, ai po hyn në një rrugë me shumë rrezik për të.

Pse, çfarë mund t’i ndodhë ndërkaq?

Një shembull i tillë antiamerikan, sikurse aktiviteti i tanishëm i Saliut, goditet nga gazeta e madhe New York Times.

Dhe?

Aty Departamenti i Shtetit i denoncon botërisht të gjitha bëmat e tij. Ato që i ekspozoi edhe Lulzim Bashës para ca ditësh. Kjo ka ndodhur në raste të tilla.

Dhe, pas kësaj?

Atë që i vjen Saliut, kuptoheni vetë…

 

