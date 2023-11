Falsifikonin dokumente për leje ndërtimi, Gjykata kërkon arrest në burg për dy të akuzuarit

Dy shtetas përfunduan në pranga pas dyshimeve se falsifikonin dokumente për leje ndërtimi, ndërsa Gjykata e Tiranës ka kërkuar për ta masën e sigurisë “Arrest në burg”. Mësohet se 33 vjeçari me iniciale A. P. dhe 32 vjeçari me iniciale K. B., të dy banues në Tiranë kanë ngarkuar të dhëna të rreme për vendndodhjen e objekteve, nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, nga të cilat disa shtetas janë pajisur me leje rindërtimi, në kundërshtim me ligjin.

Sipas uniformave blu, kontrollet vijojnë edhe për kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari.

Njoftimi:

Vijojnë kontrollet në kuadër të operacionit policor të koduar “Sundimi i ligjit”, për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim.

Si rezultat i kontrolleve, u kapën dhe u vunë në pranga 2 shtetas për të cilët Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për falsifikim dokumentesh.

Shërbimet e Sektorit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare të DVP Tiranë kanë intensifikuar kontrollet në kuadër të operacionit policor të koduar “Sundimi i ligjit”, për evidentimin dhe goditjen e rasteve të paligjshmërive dhe për kapjen e shtetasve në kërkim për vepra të ndryshme penale.

Si rezultat i kontrolleve, janë kapur dhe ndaluar shtetasit A. P., 33 vjeç dhe K. B., 32 vjeç, të dy banues në Tiranë.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka caktuar për këta dy shtetas, masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, pasi dyshohet se ata kanë ngarkuar të dhëna të rreme për vendndodhjen e objekteve, nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, nga të cilat disa shtetas janë pajisur me leje rindërtimi, në kundërshtim me ligjin.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka vendosur edhe sekuestro preventive mbi objektet e ndërtuara në mënyrë të paligjshme.

Operacioni “Sundimi i ligjit” vijon.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pra Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.