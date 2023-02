Eurostat: Çmimi i picave rritet me 16% në krahasim me vitin e kaluar

Kostoja e picave dhe tortave franceze me kiche të shitura në dyqanet e Bashkimit Evropian u rrit 16% në dhjetor nga një vit më parë, tha Eurostat, zyra e statistikave të Bashkimit.

Ndërsa adhuruesit e picave në Shtetet e Bashkuara përgatiten për të festuar Ditën Kombëtare të Pizzës më 9 Shkurt , konsumatorët në BE do të duhet të futen më thellë në xhepat e tyre për të shijuar një pjesë të ushqimit të shpejtë më të famshëm italian.

Megjithatë, shkalla e inflacionit të picave ndryshon gjerësisht në të gjithë BE-në, me Hungarinë që kryeson grafikun e Eurostat me një rritje vjetore të çmimeve prej 46%, e ndjekur nga Lituania dhe Bullgaria me 39% dhe 37% respektivisht.

Rritjet më të vogla të çmimit të picës dhe kiche-s, të mbledhura në indeksin e ri të Eurostat-it, u regjistruan në Luksemburg (+7%), Itali (+10%) dhe Francë (+13%).

Inflacioni total në Eurozonë u rrit në dhjetor me 9.2% nga viti në vit, me një rritje prej 13.8% në ushqime, pije dhe produkte të duhanit, tha Eurostat muajin e kaluar.