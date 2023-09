Europol godet grupin kriminal shqiptaro-kinez, zbulohen emrat e disa prej shqiptarëve të arrestuar

Agjentët e Policisë Kombëtare spanjolle, në një operacion të përbashkët me EUROPOL, kanë shkatërruar një organizatë kriminale të dedikuar për trafikun e drogës dhe pastrimit të parave me metodën “Hawala”.

Gjithsej 27 persona janë arrestuar në disa provinca si Madrid, Malaga, Seville, Valencia, Alicante dhe Barcelona dhe gjatë kontrolleve janë sekuestruar 615,000 euro para cash, si dhe ora dhe bizhuteri me vlerë më shumë se 400,000 euro. Organizata, e drejtuar nga shtetas shqiptarë, mbështeti organizata të ndryshme ndërkombëtare për të pastruar fondet e përfituara në mënyrë të paligjshme për të lehtësuar pagesat për trafikun e drogës.

Mësohet se gjatë operacionit janë arrestuar shtetasit shqiptarë Nexhmedin Danaj, Algerta Fejzulla,

Adrian Xhafaj Fejzulla.

Hetuesit kanë mundur të zbulojnë se në krye të strukturës kriminale ndodheshin dy shtetas shqiptarë, njëri që vepronte si drejtues dhe tjetri si toger dhe kontabilist. Të paktën që nga viti 2018, ata kishin dy koordinatorë me origjinë kineze, të cilët dyshohet se menaxhonin një “portofol” të madh me institucione të shumta aziatike të shtrira në të gjithë territorin kombëtar, me të cilat shërbenin kërkesat në para të organizatave kriminale të dedikuara për trafikun e drogës kurdo dhe kudo. kishin nevojë. Bizneset vepruan në të njëjtën mënyrë pavarësisht vendndodhjes së tyre, duke grumbulluar shuma të mëdha parash që u dërgoheshin trafikantëve të drogës në këmbim të kompensimit financiar, duke përdorur si masë sigurie një TOKEN, që zakonisht përkonte me numërimin e dyqane, një faturë me vlerë të ulët nominal