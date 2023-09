Europol dhe DEA operacion në Selanik/ Çmontohet organizata kriminale me 5 anëtarë, pranga 1 shqiptar

Europol dhe Administratës së Zbatimit të Drogës (DEA) kanë zhvilluar një operacion antidrogë në Selanik e cila çoi në zbulimin e një organizate kriminale prej 5 anëtarësh, që prodhonin dhe trafikonin kanabis sintetik në një laborator të paligjshëm. Sipas policisë greke, lënda narkotike është dërguar me postë dhe nëpërmjet kompanive korriere në tregjet në Europë dhe Amerikë, pas porosive përkatëse të marra nga grupi kriminal nga blerësit potencialë në një platformë të posaçme për shkëmbimin e mesazheve të koduara, ndërkohë që transaksionet financiare zgjidheshin me anë të portofolëve elektronikë – kriptovalutave, shkruajnë mediat greke.

Si anëtarë të këtij grupi u arrestuan pesë burra, katër grekë dhe një shqiptar (përkatësisht 29, 35, 58, 39 dhe 28 vjeç). Dy të parët, sipas një njoftimi të policisë greke, akuzohen si drejtues të grupit. I pari pranoi porositë dhe i dyti e përgatiti drogën në laboratorin e vendosur në qendër të Selanikut.

NJOFTIM I POLICISË GREKE:

Një operacion i madh i EL.AS., në Selanik, me çmontimin e një organizate kriminale 5 anëtarësh të prodhimit, trafikut dhe trafikut të drogës. Janë gjetur më shumë se 43 kg e 6 litra drogë sintetike, 2 armë zjarri, një bombol gazi, 3 kuleta kriptovalutash dhe 126 mijë euro.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Rasti u trajtua nga Drejtoria e Sigurisë së Selanikut, në bashkëpunim me Autoritetet Policore të Lituanisë, asistencën e EUROPOL-it, zyrën e DEA-s në Athinë dhe punonjës të X.Y. Maqedonia Qendrore dhe Athina

Policia greke – pas një operacioni të gjerë, të koordinuar dhe të mirëorganizuar në Selanik (14-15/09-2023) ka proceduar në shkatërrimin e një organizate kriminale prej pesë anëtarësh të prodhimit, trafikut dhe tregtimit të drogës.

Oficerët e policisë së Departamentit të Çështjeve të Përgjithshme të Nëndrejtorit të Prokurorisë së Narkotikëve të Selanikut kanë kryer arrestimin e pesë personave (shtetas 29, 35, 58, 39 vjeç - dy të parët kishin rekomanduar si bashkëdrejtues të organizatës - dhe një 28-vjeçari i huaj) dhe sekuestroi më shumë se 43 kilogramë e 6 litra kanabis sintetik (tip i ri NPS), të cilin e gjetën në një laborator të improvizuar të prodhimit të drogës sintetike. Në të njëjtën kohë, në zonën e Triandrisë u vendos një zonë ndihmëse, ku ruheshin dhe ruheshin lëndët e para për prodhimin.

Organizata kriminale prej 5 anëtarësh që u shpërbë, funksiononte si më poshtë:

-Prodhimi i drogave sintetike në një laborator të improvizuar, të pajisur plotësisht

-Rrjeti ndërkombëtar i porosive, përmes një platforme speciale, trajtimi në Evropë dhe Amerikë me pakot postare, përmes kompanive korriere dhe shkrimi i shënimeve të dërgesës me informacion të rremë të dërguesit.

-Shlyerja e porosive, përmes një aplikacioni të koduar të shkëmbimit të mesazheve, dhe transaksioni financiar duke përdorur kuletat elektronike - kriptovalutat.

-Hetimet për rastin u kryen nga Drejtoria e Sigurisë së Selanikut, në bashkëpunim me Autoritetet Policore të Lituanisë, asistencën e EUROPOL-it, zyrën e DEA-s së Athinës dhe punonjës të X.Y. Maqedonia Qendrore dhe Athina.

Ndaj të përfshirëve u ngrit një kallëzim penal për veprat penale të themelimit dhe pjesëmarrjes në organizatë kriminale në kombinim me shkeljet e legjislacionit për drogën, armët dhe parandalimin dhe ndalimin e pastrimit të parave.

Në mënyrë të detajuar, në kontrollet e shtëpive, automjeteve, punishtes së improvizuar dhe hapësirës ndihmëse të lartpërmendur, janë gjetur dhe konfiskuar:

43 kg dhe 254 gram kanabis sintetik në formë të ngurtë (NPS)

6 litra dhe 28 ml kanabis sintetik të lëngshëm (NPS)

Rreth 2 kilogramë kanabis të përpunuar në formë çokollate

92.2 gram kanabis të papërpunuar

17 tableta që bien në dispozitat e legjislacionit për substancat e varësisë

2 armë zjarri-pistoleta

Armë me gaz

fishekë

Fishekë jo të paqëndrueshëm klikim-gaz

3 kuleta elektronike të kriptovalutave

11 celularë që përdornin për takimet e tyre

Artikujt dhe pajisjet laboratorike të prodhimit të drogës sintetike dhe

126 220 euro.

Gjithashtu janë sekuestruar pesë (5) I.X.E. makina dhe tre (3) dyrrota të përdorura nga anëtarët e organizatës për lëvizjet e tyre, por edhe për trafikimin e substancave psikotrope.

Vërehet se gjatë dy muajve të fundit, tetë (8) pako postare me lëndë narkotike sintetike, me origjinë nga qyteti i Selanikut, janë sekuestruar nga organet policore të Lituanisë, ndërsa në të njëjtën kohë pesëmbëdhjetë (15) pranues.

Hetimet vijojnë për përcaktimin e plotë të veprimtarisë së paligjshme të organizatës kriminale dhe çdo lidhje që mund të ketë me rrjete të tjera të ngjashme.

Të arrestuarit do të dërgohen në Prokurorinë kompetente me shkresat e ngritura në ngarkim të punonjësve të Departamentit të Çështjeve të Përgjithshme të Nëndrejtorit të Prokurorisë për Narkotikët Selanik.