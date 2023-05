Euro i rikthehet rritjes; monedha europiane nis forcimin përballë lekut

Pas një periudhe disa javore që njohu vetëm zhvlerësim, euro i është rikthyer forcimit përballë lekut.

Këtë të martë, euro u këmbye me 111.89 lekë, një rritje me 0.58 pikë krahasuar me ditën e hënë.

Ringritja e shpejtë e euros nisi që prej datës 11 maj, kur monedha e huaj regjistroi nivelin më të ulët historik prej 110.63 lekësh.

Sipas eksperteve të tregut të këmbimit valutor, ky forcim i euros mund të lidhet me fundin e fushatës elektorale, periudhë që sipas tyre, mund të ketë ndikuar në nënçmimin e fortë të valutës së huaj.

Këtë fillim jave, pikë përballë monedhës vendase fitoi edhe dollari, i cili këmbehet me 102.7 lekë.