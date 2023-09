Euro i kthehet sërish rënies, monedhat e huaja humbasin terren

Monedha europiane ka humbur sërish pikë në raport me lekun këtë të mërkurë.

Sipas kursit të publikuar nga Banka e Shqipërisë, të mërkurën euro po këmbehet mesatarisht me 106.31 lekë duke u zhvlerësuar me 0.11 pikë në krahasim me një ditë më parë.

Edhe dollari amerikan (USD) u zhvlerësua me 0.20 lekë, krahasuar me një ditë më parë. Ndërkohë paundi britanik zbriti me 0.34 lekë duke u kuotuar në vlerën e 122.98 lekëve.