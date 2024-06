Euro 2024/ Ngjarje e rëndë, tifozi bie nga tribuna, dërgohet me urgjencë në spital

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë takimit Poloni-Austri në “Olympic Stadium” të Berlinit, e vlefshme për Grupin D.

Një tifoz polak ka rënë nga tribuna gjatë festimeve të një goli të shënuar në këtë takim.

Lartësia e rënies ishte tre metra nga tribuna ku tifozi po qëndronte në pjesën që ndante tribunat me fushën. Ai ishte pandjenja në momentin kur ra, me mjekët që e dërguan menjëherë në spital, me gjendjen e tij që ende nuk dihet.

Shkaku i rënies mbetet i paqartë, por policia e Berlinit ka eliminuar tashmë “përfshirjen e palëve të treta”