Çështja “McGonigal”/ Analisti i njohur del me paralajmërimin, ja çfarë do të ndodhë nëse merret në pyetje kryeministri

Analisti Genc Burimi foli ditën e sotme për situatën në Partinë Demokratike dhe diskutimet për lidershipin.

Burimi u shpreh në një intervistë në Panorama se në rast se merret në pyetje kryeministri, sytë do të kthehen nga kryetari i opozitës. Ai theksoi se në fushatën elektorale në SHBA çështja “McGonigal” do të jetë në qendër të akuzave mes palëve.

“Po u mor Rama në pyetje nga SPAK dobësohet. Kur shteti dobësohet, atëherë sytë e mediave kthehen nga numri një i opozitës. Në Francë nëse dobësohet Macron sytë kthehen nga Le Pen.

Sot në Shqipëri kemi një element të pazgjidhshëm është që numri një i opozitës është Berisha. McGonigal do të jetë në qendër të fushatës Trump-Biden. Kur të fillojë fushata do të jetë shumë e ashpër. Trump do thotë pse nuk gjykohem nga prokurori dhe nuk gjykohet Biden”, tha Burimi.

Ai komentoi edhe rikthimin e Lulzim Bashës në Partinë Demokratike.

“Rruga i është hapur Bashës për t’u kthyer për sa kohë nuk është larguar. Më rrjedh fare natyrshëm. Basha po e shikon çfarë po ndodh.

Ndaj Lulzim Bashës amerikanët janë po aq të zgjuar sa ndaj Edi Ramës. Basha u tregua kamikaz në politikë. Vrau babanë e tij politik. Nuk e dimë tani. Basha ka një mbështetje totale”, deklaroi Genc Burimi.