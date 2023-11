Çështja Beleri/ Çani: Jam i bindur 100 për qind, Greqia nuk tërhiqet

Gazetari, Arian Çani ka folur lidhur me qëndrimin e Greqisë ndaj integrimit të Shqipërisë për shkak të çështjes Beleri.

Ai tha në një intervistë për Euronews se Greqia edhe sikur të jetë totalisht gabim në këtë gjë që bën nuk tërhiqet.

Çani solli në vëmendje dhe veton e Greqisë ndaj Maqedonisë për anëtarësimin në NATO në 2008.

“Në 2008 Bush donte që edhe Maqedonia të hynte në NATO dhe në atë kohë Greqia vuri veton për emrin dhe Bush në atë kohë tha se Greqia do ndryshojë mendje. Për fat të keq Greqia s’e ndryshoi mendjen dhe Maqedonia ka hyrë në NATO 12 vjet më vonë. Ne nuk po hyjmë në NATO, këtu bëhet fjalë për BE, që s’ka ndonjë detyrim. Me aq sa informacion kam unë, Greqia edhe sikur të jetë totalisht gabim në këtë gjë që bën, jam i bindur 100 për qind që nuk tërhiqet”, tha Çani.