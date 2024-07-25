Erzen Breçani në SPAK, do t’i komunikohet akuza
Ish-zëvendësdrejtori i policisë së Tiranës, Erzen Breçani është paraqitur sot në SPAK ku do t’i komunikohet akuza.
Breçani ndodhet me masën “arrest shtëpie”. Ai kishte kërkuar disa herë zbutje të masës së sigurisë pasi pretendonte se kishte probleme me zemrën dhe se vuante nga klaustrofobia.
Si u arrestua Breçani?
Ish-zëvendësdrejtori i policisë së Tiranës u arrestua në muajin nëntor të vitit 2023 me urdhër të Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, nën dyshimin se ka kryer veprën penale “ përkrahje e autorit të krimit” dhe “pastrim parash”.
Përveç Breçanit, me urdhër të SPAK u arrestuan edhe Dedan Gjoni, ish-shefi i krimeve në komisariatin numër 6, Bujar Ajeti si dhe Besmir Murtati.
Në muajin nëntor të vitit 2023, SPAK lëshoi 11 urdhër arreste, ku në kërkim janë djali i Erzenit, Eralbi Breçani dhe Ervin Mata.