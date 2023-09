Erdhën në Shqipëri për tu furnizuar me naftë, ja sa para iu shtuan "arkës së shtetit" nga jahtet

Afro 10 milionë dollarë iu shtuan arkës së shtetit vetëm nga furnizimi me naftë i jahteve që u ndalën në portin e Durrësit. Të ardhurat erdhën si rrjedhojë e taksës kombëtare prej 40 lekësh që pronarët e jahteve luksoze paguajnë për çdo litër karburant të blerë.

“Këtë vit është aplikuar një taksë kombëtare prej 40 lekësh të vjetra për furnizimet me naftë. Vetëm nga furnizimi me naftë në buxhetin e shtetit kanë kaluar 10 milionë dollarë, 40 për litër për çdo furnizim me naftë”, shpjegon kapiteni i portit Taulant Allka.



Kapiteni i portit, Taulant Allka thonë se gjatë tetë mujorit të parë të këtij viti u furnizuan me naftë më shumë 250 mjete lundruese turistike.

“Nuk ka burokraci, prandaj e zgjedhin portin e Durrësit. Mjafton një email dhe pastaj merren agjencitë. Në momentin që anija mbërrin në jaht, i gjithë ekuipazhi është i lirë".

Për autoritetet portuale ky sezon turistik mund të cilësohet shumë i suksesshëm. Kjo falë edhe shërbimeve të ofruara.