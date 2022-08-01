"Erdha të punoj në ndërtim por...", burg shqiptarit në Angli, kapet i fshehur në ‘shtëpinë e barit’
Një shqiptar dënuar me gati tre vjet burg nga gjykata britanike pasi u kap në një fermë kanabisi.
Aurel Cahani tentoi t’i ikë policisë nga çatia e ‘shtëpisë së barit’ por u vendos në pranga pak minuta më vonë i fshehur në disa shkurre afër fermës së kanabisit.
Aureli kishte ardhur në Angli tre vjet më parë për të punuar në ndërtim por kishte hasur vështirësi për të gjetur punë. Në një nga përpjekjet e tij për të gjetur punë ai kishte takuar në Londër një person që i kishte ofruar që të punonte në një fermë kanabisi.
Në këtë mënyrë, ai lëvizi për Leicester ku filloi edhe punë në shtëpinë e barit për të mirëmbajtur bimët e kanabisit. Kur oficerët e policisë së Leicestershire bastisën godinën, gjetën edhe shqiptarin i cili u arrestua pas tentativës për t’iu arratisur policisë. Sipas dosjes së prokurorisë, kanabisi i gjetur në shtëpinë e barit kishte një vlerë prej 300 mijë paund.
“Ai pranoi të vinte sepse i duheshin paratë. Merrte 1 mijë paund në muaj, ushqimin e kishte të siguruar po ashtu jetonte pa qira. Ndërsa në Londër ai ishte me pak para dhe në një situatë të dëshpëruar dhe kjo ishte arsyeja që ai pranoi të vinte në Leicester duke u gjendur në këtë situatë.
Roli i vetëm që ai kishte ishte të ujiste bimët dhe se nuk e dinte se në çfarë situate ishte futur. Nëse do ta pyesim tani ai do të mendohej dy herë nëse do ta pranonte një punë të tillë”, është shprehur avokati i tij para gjykatës.
Shqiptari është dënuar me gati 3 vjet burg dhe pas kryerjes së dënimit do të deportohet edhe në Shqipëri.