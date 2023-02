Epiri tokë e pellazgëve, të parët e ilirëve

Filohelenët e teprojnë jo pak me magjepsjen e tyre për grekët, një përzierje e larmishme njerëzish në atë kohë, i shihnin ata si banorët më të hershëm të Greqisë. Siç tregon vetë Muller, “ne supozojmë gjithmonë se pellazgët ishin grekë dhe flisnin gjuhën greke” (Muller, f. 6).

Kështu, pellazgët, të cilët historianët e lashtë i identifikuan si barbarë, të ndryshëm nga njerëzit që përfundimisht u identifikuan si helenë, supozohet se janë “grekë” dhe kanë vazhduar të jetojnë në Greqi që nga fillimi i historisë. Ky supozim u ka dhënë disa filhelenëve arsyeshmërinë për të bërë pretendime të gabuara për përkatësinë origjinale etnike të njerëzve të tjerë në zonë.

Ka disa hipoteza për origjinën e grekëve, nga të cilat shihet se “grekët” e kanë origjinën nga vala e parë e fermerëve neolitikë nga Turqia. Gjenetika e mirënjohur italiane, Cavalli-Sfprza kishte vërejtur se “është e arsyeshme të mendohet se gjuhë të izoluara si shqipja dhe armenishtja (dhe me më pak dëshmi greqishtja) e kanë origjinën me valën e parë të fermerëve neolitikë nga Turqia. (gjenet, popujt dhe gjuhët , 2001, f. 63) S.A. Starostin vlerësoi se divergjencat në këto gjuhë nga grupet e tjera gjuhësore filluan rreth 3020 pes dhe divergjenca e këtyre gjuhëve nga njëra-tjetra filloi rreth 2590 pes.

Për periudhën parahistorike nuk dihet shumë, dhe pjesa më e madhe e historisë bazohet në atë që është shkruar antike, e cila në thelb tregon legjenda dhe mite. Kjo traditë i referohet “pellazgëve” që banojnë jo vetëm në jug të Isthmit, por edhe në veri. Eskili tregoi: “Unë jam Pellazgu, pasardhës i Palaechthon-it, që e solli toka, dhe zot i këtij vendi; dhe pas meje, mbreti i tyre, me të drejtë quhet raca e pellazgëve, që korrin tokën. Nga gjithë rajoni përmes në të cilën rrjedh Strynomi i pastër, nga ana drejt perëndimit të diellit, unë jam zoti.

Brenda kufijve të sundimit tim ndodhet toka e Perrhaebi-ve, pjesët përtej Pindit afër Paionëve dhe kreshta malore e Doddanës; buzë detit ujor kufizohet me mbretërinë time… (Mbreti i Argos, The Suppliants, 490 p.e.s., përkthyer nga E.D.A. Morshead) Duhet të theksohet se referenca e mësipërme është bërë vetëm për kufijtë tokësorë të Perrhaebi-ve, ndërsa të lidhura njerëzit në veri sundoheshin nga vëllezërit e tij. Në mitologjinë greke Perrhaebus, paraardhësi me të njëjtin emër i Perrhaebi-t, ishte djali i Ilirit, siç ishin Encheleus, Autarieus, Dardanus, Maedus dhe Taulas.

Historianët e lashtë kanë treguar se zona në jug të Isthmus fillimisht ishte e populluar nga një popullsi jo-greke. Straboni tregoi se “Hekateu i Miletit thotë se “Peloponezi para kohës së grekëve ishte i banuar nga barbarë…

Historiani George Grote tregoi se «Hekataeu, Herodoti dhe Tukididi, të gjithë besonin se kishte pasur periudhë antihelene, kur gjuhë të ndryshme reciprokisht të pakuptueshme, fliteshin midis malit Olimp dhe Kepit Malea». (George Grote, History of Greece II, 1853, f. 238). Saul Levin do të tregonte se gjuha e botës së Egjeut në periudhën klasike, e shkruar me alfabetin grek me origjinë fenikase, është kryesisht indo-evropiane në strukturë dhe në fjalorin bazë, por përfshin shumë fjalë dhe madje disa veçori strukturore që nuk korrespondojnë me çdo gjë në gjuhën tjetër indo-evropiane. Një pjesë e vogël e këtij komponenti në dukje jo-indo-evropian të greqishtes ka një burim të njohur semitik, por shumë më tepër është marrë nga asnjë gjuhë e njohur dhe ekzistenca e tij në greqisht supozohet t’i atribuohet kontakteve të folësve indo-evropianë me disa gjuhë ose gjuhë të tjera të zonës së Egjeut… (f. 198) Është e pamundur të përcaktohet se sa kontribuoi kjo popullsi e larmishme në farkëtimin e etnosit grek.

Nuk dihet se sa larg njëra-tjetrës kishin evoluar gjuhët greke dhe shqipe, pas divergjencës së supozuar të vitit 2590 p.e.s. Një supozim logjik do të ishte që nga fundi i epokës së Bonzit, gjuhët në të dy anët e Isthmusit evoluan në dialekte. Në jug historia ka vënë në dukje dialektet greke, ndërsa në veri ka pasur divergjencë të ngjashme dialektore, megjithatë sipas disave, këto dialekte duket se kanë mbetur të kuptueshme reciprokisht. Kjo e shtyu William Ridgeway të sugjeronte se “nuk kishte asnjë vijë të mprehtë midis të folurit të ilirëve dhe thesprotëve apo thesalianëve”. (Ridgeway1901: 352) Afiniteti i thesalianëve me epiriotët ia dëshmohet edhe nga Herodoti i cili tregoi, “…fokasit, nga frika e thesalianëve, në një kohë kur këta të fundit erdhën nga Thesprotia për t’u vendosur në tokën e Eolidës, të cilën ata ende zënë. (Herodotus, George Rawlinson, 1860) Dallimi midis veriut dhe jugut u vu re gjithashtu nga Straboni, duke komentuar për krahun “barbar” jugor, vuri në dukje se “edhe sot e kësaj dite trakët, ilirët dhe epeirotët jetojnë në krahët e grekëve (megjithëse kështu ishte akoma më shumë dikur se tani)…” (Libri 7.7.1) Ai tregon se

“Pjesa më e madhe e vendit, që në kohën e tanishme është padiskutim Greqia, mbahet nga barbarët – Maqedonia dhe pjesë të caktuara të Thesalisë nga trakët, dhe pjesët mbi Akarnaninë dhe Etolinë nga Thesproti, Kasopai, Amfilokët, Molosët, dhe Athamanët – fiset epirotike”.

Prania dhe efekti i elementit të lidhur ilir në Greqi nuk është vlerësuar kurrë në mënyrë adekuate. John Wilkes vuri në dukje këtë mangësi dhe tregoi se “prania e popujve ilirë në pjesë të Evropës përtej kufijve të atdheut të tyre historik…nuk është ende për t’u interpretuar.” (John Wilkes, The Illyians, f.39). ka treguar se ndërsa disa historianë promovuan historinë greke, të tjerë hezituan të merren me çështjet në lidhje me ilirët. Si rezultat, historia e lashtë u zhvendos në një supozim të thjeshtuar se banorët e hershëm kishin lidhje me grekët dhe të njëjtit njerëz vazhduan të banonin në Greqi. kohë moderne.

Përdorimi i supozimit të mëparshëm për një të kaluar shumë komplekse dhe të paqartë të zonës, shkaktoi spekulime sesi të tjerët lidheshin me grekët. Filologu Luke Bellos (shqipja një nga tre dialektet e gjalla të gjuhëve helene, 1903), për shembull, tregoi se ilirishtja ishte një dialekt i dialektit aoelik. Në vijim të të njëjtit supozim, është interesante të vërehet edhe vëzhgimi i Conrad Malte-Brun se “…një e treta e primitivëve të saj (gjuhës shqipe) janë rrënjë greke të reduktuara në formën e tyre primitive, barbare dhe njërrokëshe; Është po aq e vërtetë se fjalët greke në shqipen janë më të lidhura me ato të dialektit eolik, i cili nuk ndryshon rrënjësisht nga gjuha më e vrazhdë dhe më e vjetër e pellazgishtes…(Conrad Malte-Brun). Sepse pellazgët grekë ose i injoruan ilirët ose thanë shumë pak, dhe madje kjo duhej të përputhej me supozimin e tyre se grekët ishin banorët origjinalë të zonës.

Nga fillimi i epokës së hekurit, Greqia vazhdoi të ndikohej më tej nga veriu. Shkrimtarët e lashtë, ndryshimet në gjuhë dhe traditë deri në ardhjen e Dorianëve. Historianët e lashtë shpjeguan zëvendësimin e gjuhës dhe traditave paraklasike në Greqinë e Jugut, nga Doriani, pas Dorianëve, popullsia historike që karakterizohej prej tyre.

Herodoti përshkruan “Kthimin e Heracleidae” (Ἐπιστροφὴ τῶν Ἡρακλειδῶν), pasardhësit e Herakliut, të cilët u internuan pas vdekjes së tij dhe u kthyen në brezat e mëvonshëm për të rimarrë dominimin që Herakliu kishte mbajtur në Peloponez. Këta pushtues thuhet se përbëheshin nga tre fise, Hylleis, Pamphyloi dhe Dymanes. (wb-Të tre janë vëllezër, dy djemtë e parë, Hylleis(=Ylli alb.) i përshtatur nga Aegimius (wb-Agimi-Sunrise alb.), paraardhësi mitik i Dorianëve.)

Në bazë të emrit të fisit kryesor Dorian, Hylleis, historianët e shohin origjinën e këtyre njerëzve në veri të Greqisë. Pseudoskylax tregonte, “ilirët jetojnë pranë detit deri në Chaonia pranë Kerkyrës, ishullit Alkinoos. Dhe këtu është një qytet helen, i cili ka emrin Herakleia, me një port. Barbarët e quajtur Lotus-ngrënës janë si më poshtë: Hierastamni, Boulioni (Hyllinoi), bashkëkohor me Boulionoi Hylloi. Dhe këta thonë se i vendosi Hyllos, i biri i Herakliut: dhe ata janë barbarë. Dhe ata zënë një gadishull pak më të vogël se Peloponezi. Dhe nga gadishulli parastonion është i drejtë: Boulinoi jetojnë përveç kësaj. Dhe Boulinoi janë një komb ilir…” (Pseudoskylax, Përshkrimi i Evropës, 22)

Herodoti tregoi se ata ishin një “degë e pellazgëve, e cila ishte ndarë nga pjesa kryesore,,, (I, 57-58.). Herodoti, i cili përcolli historinë mbi bazën e legjendave, tregon shtëpinë e helenëve (wb-përdorim emri i helenëve ka hyrë në përdorim shumë më vonë) gjatë mbretërimit të Deukalionit kishte qenë Phthiotis dhe në kohën e Dorusit (djali i Helenit) në Histiaeotis, të shtyrë atje nga kadmeianët, ata u vendosën në Pind. Kështu sipas kësaj legjende, helenët kanë qenë në Epir gjatë epokës së bronzit.Nga ana tjetër ai nuk përmend asgjë për praninë e Grekoit (të cilët do të quheshin helenë) në të njëjtën zonë.

Etnonimi Helenët daton që nga koha e Homerit., Në Iliadë, “Hellas” (Ἑλλάς) dhe “Hellenes” ishin emrat e fisit (të quajtur edhe “Myrmidones”) të vendosur në Phthia, të udhëhequr nga Akili, atdheu origjinal i të cilit ( sipas Hammond) ishte zona e njohur sot si Shqipëria). Homeri i gjurmoi si një fis i vogël që mori pjesë në ekspeditën kundër Trojës.

Historiani Toynbee u përpoq të shtjellonte më shumë, duke treguar se “ndoshta helenët origjinalë (wb-të quajtur fillimisht Grekoi) të epokës post-Volkerwanderung ishin një ose të dy nga dymbëdhjetë popujt amfietionikë, domethënë Phokeis dhe Malies, të cilët në këtë epokë, ishin secili quhet, jo me një emër kombëtar, por me një lokalitet. “Phokeis” do të thotë thjesht “banorë të Phokis”; “Malieis” (wb-nga Alb. molle=mollë) do të thotë “banorë të vendit ku rritet mollë” (ose mund të jetë = Alb.

mali=mal). Volkerwanderung mund t’i kishte shkulur Helloi-t nga shtëpia e tyre e mëparshme në Epir rreth Dodonit, t’i kishte rrëmbyer në jug-lindje në thembrat më të pasme të akejve…” (Disa probleme të historisë greke, f.36)

Sipas treguesve të mësipërm, bazuar në këndvështrimin tradicional grek, si Dorianët ashtu edhe Helenët tregohet se kanë origjinën në zonën e përgjithshme të Epirit. Eksodi me sa duket ndodhi në fillim të epokës së hekurit, pothuajse një mijëvjeçarë përpara kohës së përmendur nga shkrimtarët antikë, nga një zonë që historia tregon më shumë lidhje me ilirët sesa me grekët, në këtë kohë.

Disa pikëpamje se origjinën e Dorianëve është Thesalia. Sipas Herodotit, thesalët kishin lidhje me tasprotët (Herodotus, vii; Veil. Pat. i. 3), dhe fillimisht erdhën nga Ephyra Thesprotiane, nën drejtimin e Antiphus dhe Pheidippus, të cilët ishin pasardhësit e Herakliut, dhe duke nënshtruar banorët Aelian. , Peraebi, Magnetët, Ftiotianët Akeanë (këto janë fillimisht pellazgjikë).

Historiani George Grote ka vënë në dukje se thesalët, me disa “pika të kostumit të tyre, do t’i asimilonin më shumë te maqedonasit apo epiriotët se sa te helenët”. (Grote. P. 15) Karl O. Muller mendonte se taesalianët, ashtu si edhe maqedonasit, ishin siç duket, një racë ilire, e cila nënshtronte një popullsi vendase greke. (fq. 4) Ridgeway kishte mendimin se ka të ngjarë që Dorianët e hershëm nuk ishin Akeas që kishin hyrë në Thesali nga perëndimi, por më tepër një nga fiset aborigjene që Akeanët kishin gjetur atje me ardhjen e tyre dhe që kishin lidhje me fise melanokroze ilire dhe trake si dhe pellazgët e Greqisë së Epërme dhe Peloponezit… (Ridgeway, f. 140)

Historianët kanë vënë re elemente kulturore që tregojnë për përkatësinë e dorianëve me ilirishten:

në mënyrën e veshjes së mantelit dhe të veshjes së flokëve, si dhe në dialektin e tyre, maqedonasit kishin një ngjashmëri të madhe me ilirët, nga ku shihet qartë se maqedonasit i përkisnin kombit ilir. (Historia dhe antikitetet e racës dorike, vëll. 1. f. 1-3)

-Dorianët nuk i dogjën të vdekurit e tyre, sikundër akeanët homerik, por i poshtëruan, siç ishte praktika e Ilirëve dhe Thrukëve autoktonë. (Ridgeway, f. 152)

-Emrat e mbretit të parë të Spartës, Oibalos, dhe gruas së tij, Bateia, ishin ilirë (Les Illyriens en Grece at en Italie, 1943)

Referenca e Ridgeway për inhumimin ilir të të vdekurve u përmend edhe nga Hammond. Ky i fundit pa të njëjtën praktikë varrimi në tumat e gjetura në Shqipëri, Epir dhe Greqinë e Jugut. Thanasis Papadopoulos më vonë shtoi se këto vende “janë të njohura nga Messenia, Elis, Leukas, Shqipëria dhe brigjet Dalmatike”. Varret dhe zakonet e varrimit në Epirin e vonë të bronzit, f. 142) C. Styrenius (The Neolithic and Bronze Ages, 1971, f. 103) dhe A. M. Snodgrass (The Dark Ages of Greece, 1971, fq. 172, 177) sugjeruan një origjinë dhe përdorim të vazhdueshëm të këtyre vendeve nga helladiku i mesëm. herë.

Dallimet midis Dorianëve me origjinë veriore dhe popullsive të tjera kontinentale u vunë re nga historianët e lashtë. Herodoti tregoi: “Dhe duke pyetur ai zbuloi se lacedemonianët dhe athinasit kishin epërsinë, të parët e Dorianëve dhe të tjerët të racës Joniane. Sepse këto ishin racat më të shquara në kohën e lashtë, e dyta ishte një pellazg dhe e para një racë helene: dhe njëra nuk migroi kurrë nga vendi i saj në asnjë drejtim, ndërsa tjetra iu dha jashtëzakonisht shumë bredhjeve… (56…2, Clio Libri 1) Ndërsa Tukididi do të shkruante, “Lakedaimonianët… frikë nga Athinasit, dhe i konsideron ata edhe si një racë të palidhur…” (1.102)

Për sa i përket origjinës së epiriotëve (molosëve, kaonëve, thesprotëve etj.) Straboni tregoi se “shumë kanë pohuar gjithashtu se kombet e Epirit janë pellazgjikë, sepse dominimet e Pellazgëve u shtrinë deri tani” (Strabo ‘Gjeografia’ 5.2.4). Historianët përgjithësisht me reputacion .pranojnë karakterin jo-grek të popullit pellazg siç thuhet nga burimet. (Pra Schachermeyr (1929: 256-), Lochner-Huttenbach (1960. 139 ), krh. gjithashtu Myres (1907: 170-225), JosiFOvib (1957: 209). Asnjë nga autorët tanë – Homeri, Hecataeus, Herodo. , Straboni – i paraqet pellazgët e vjetër si grekë, por të tjerë ose nuk e kuptojnë këtë realitet historik ose tentojnë qëllimisht ta rishikojnë atë.

Gjuhëtari/filologu bullgar, Vladimir Ivanov Georgiev, përmes aplikimit të metodës krahasuese, paraqiti, çfarë mendonte, dëshmi për një shtresë gjuhësore paragreke në Egje. Fillimisht ai mbajti qëndrimin se shtresat paragreke ishin ilire, por vinte me pikëpamjen e një indo-evropiane ose pellazge paragreke, siç e quajti ai, një anëtar i pavarur i familjes, një gjuhë e re indo-evropiane. (Georgiev (1941-45, 1949, 1958a, 1958b, 1966a)

Georgiev vuri në dukje se pellazgjishtja, si nga ligjet e saj të shëndosha, një pozicion ndërmjetës midis shqipes dhe armenishtes, në kërkimin e tij ai u përpoq të provonte teorinë e tij me

grupi i supozuar i korrespondencave fonemike disa etimologji të paqarta dhe greke dhe jogreke dhe besohej se kishte lidhje me fjalët paragreke ose pellazgjike. Por metodologjia e tij u kritikua. Hester tregoi se “shumica e fjalëve (të cilat Georgiev kishte zgjedhur t’i konsideronte pellazgjike) tregojnë vetëm një nga ndryshimet karakteristike të tingullit pellazgjik. Janë vetëm disa fjalë që vërtetojnë bashkëjetesën koherente të ndryshimeve të tingullit pellazg në një gjuhë dhe koincidencën e tyre nga shanset nuk përjashtohen.” (Katiçiq, Radosllav, Gjuhët e lashta të Ballkanit, 1976) fq. 77)

Ai ekspozoi gjithashtu një hipotezë jo bindëse për atdheun e gjuhës protogreke, duke përcaktuar zonën që do të përfshinte, “…Epiri, afërsisht deri në Αυλών në veri duke përfshirë Paravaia, Tymphaia, Athamania, Dolopia, Amfilokia dhe Akarnania). Thesalisë perëndimore dhe veriore (Hestiaioti, Perrhaibia, Tripolis dhe Pieria.” (Georgiev, V. I., 1981, fq. 156) Ai tregoi se “veçanërisht më të rëndësishmit (emrat) janë me origjinë greke dhe ato shpesh tregojnë tipare arkaike greke Duket se ai gjithashtu thotë se ka edhe emra më pak të rëndësishëm që nuk mund të përcaktojë gjelbërimin e tyre.

Pretendimi i tij kryesor është se në këtë zonë mungojnë toponimet paragreke dhe shumica e atyre ekzistuese janë me origjinë greke. Ai merr rreth 13 toponime, hidronime dhe oronime, pa diskutuar kontekstin e tyre kohor, për të vërtetuar se mungojnë toponimet tipike paragreke, për rrjedhojë se zona ishte atdheu i gjuhës port-greke. Ai përfshin gjithashtu toponimin Ἄπειρος, shpjegimi etimologjik grek i të cilit është vënë në dyshim (shih https://wordpress.com/block-editor/post/at001.wordpress.com/947). Fjalori standard i indo-evropianes i Julius Pokorny-t, e merr termin nga ilirishtja*epiḫu̯eri̯ō “i vendosur sipër, malësi” nga Alb. (e) épër.

Ai shton se dy emërtimet e përbashkëta greke Έλληνες dhe Γραικοι e kanë origjinën nga Epiri. Ishte Aristoteli që lidhi i pari helenët me Epirin. Ai në fakt tha se “sipas legjendës kataklizmi i Deukalionit ka ndodhur në zonën e Hellas, dhe në veçanti rreth Hellas së Lashtë që supozohej të ishte Dodoni dhe lumi Acheloos, uji i të cilit është ndryshuar shumë herë. Aty në atë kohë ishin banorë Selloi dhe grekë, por tani Helenët…” (Meteorologika, 352b.4) Ajo që Aristoteli tregon këtu është se banorët e mëparshëm të kësaj zone, Selloi dhe Grekoi, gjatë kohës së tij, periudhës klasike, identifikohen si helenë, në kontekstin e asaj që duhej të ishin helen. gjatë periudhës klasike. Gjuha greke nuk ka shpjegim etimologjik për të dy emërtimet, Selloi apo Grekoi ( Robert S. P. Beekes (2009). Etimological Dictionary of Greek. Brill, Leiden, f. 267 rrjedh nga proto-greke grau-j-, “vjetër. zonjë”, ekuivalente me alb.grue-grua=grua) ose për këtë çështje Hellenoi.

Në përpjekje për të përforcuar pikëpamjen e tij, ai thekson se toponimi më karakteristik këtu është Ἄργος që haset në këtë rajon katër herë; do të thotë ‘(qyteti) i bardhë’ dhe është me origjinë greke. Sipas Strabonit, emri mund të ketë ardhur edhe nga fjala αγρός “fushë” me antimetatezë të bashkëtingëlloreve,[6] që i përgjigjet Alb. fjalë për janë=fushë. Më duhet të shtoj se edhe orakulli më i vjetër “helen” mban një emër ilir. H. Krahe tregoi “Dodona, në vendin e Elopes, është në një territor tërësisht ilir dhe, në mënyrë të qartë, ilirishtja është edhe termi i Dodonës (krahasuar me Salôna, Narôna, etj., Die alten balkanill geogr Namen, Aid. 1925, f. 47 et al.)

Më sipër u vu re se Georgiev mendonte se kishte vërtetuar ekzistencën e një gjuhe paragreke into-evropiane (pellazgjike), por më pas e sheh këtë zonë, të përshkruar nga shkrimtarët antikë nga Homeri deri te Straboni si pellazgjike, si atdheun e proto- gjuha greke. E përmendur më lart, ishte një grup emrash me sa duket “Pelazgjik”. Pjesa tjetër e emrave, nëse zbulohet se nuk kanë rrënjë greke, duhet të konsiderohen si përshtatje të mëvonshme nga elitat sunduese gjatë periudhës klasike greke.

Me sa duket, kërkimi i Georgiev përsëri nuk ishte mjaft i plotë. Për të njëjtën temë, gjuhëtari anglez Crossland duhej të tregonte se «karakteristikat fonetike të disa emrave të vendeve në Greqinë qendrore dhe veriore mendohet se vërtetojnë se ilirët ose popuj të afërt ishin vendosur atje përpara se të futej gjuha greke . Nëse do të ishin, grekët duhet të kenë migruar në Epirin e Jugut më së voni në fillim të mijëvjeçarit të parë. (fq. 841-2, The Cambridge Ancient History, Vëllimi III, Pjesa 1, 2008)

Të dhëna të tjera mbështesin karakterin jo-grek, dhe me shumë gjasa një përkatësi ilire të epitiotëve. Deri në vitin 650 pes, Dodona ishte një qendër fetare dhe orkulare kryesisht për fiset veriore: vetëm pas vitit 650 p.e.s. u bë e rëndësishme për fiset jugore (N.G.L.Hammond “Illyris, Epirus and Macedonia” në The Cambridge Ancient History, Pjesa 1, redaktuar nga John Boardman, I. E. S. Edwards, N. G. L. Hammond, E. Sollberger, 1982, fq. 272–273.) Hammond thekson se faltorja e Dodonës

mori përkushtime të cilat ishin tipike ilire. (N.G.L.Hammond “Illyris, Epirus and Macedonia” në The Cambridge Ancient History, Pjesa 1, f.653) Hammond tregon “Dëshmitë arkeologjike tregojnë se kultura greke, siç zbulohet në qeramikë dhe objekte të tjera, nuk depërtoi në Epirin e brendshëm, përveç në Dodonë dhe atje vetëm në një masë shumë të kufizuar, deri në shekullin e katërt” (1967, 423).

Greko-pellazgët priren të shpërfillin datat që mbështesin identitetin jo-grek të Epirit, dhe në vend të kësaj bazohen në supozime në kundërshtim me këto të dhëna. Hammond nuk dështon kurrë të na kujtojë se fiset epiriote ishin njerëz greqishtfolës, por në të njëjtën kohë normalisht nuk ka pohuar se ishin etnikisht grekë. Pikëpamja e tij për gjuhën bazohet në disa mbishkrime të periudhës së vonë klasike që përdorte elita epiriotane, një praktikë e zakonshme e asaj kohe, ndërsa popullsia, sipas të gjitha treguesve vazhdoi të përdorte gjuhën e saj tradicionale jo greke, siç tregoi Crossland, një gjuhë e Ilirët ose një popull i lidhur ngushtë.

Në fakt ka dëshmi se epiriotët kishin vazhduar të ruanin identitetin e tyre jo-grek edhe gjatë periudhës klasike greke. Straboni, i cili i konsideronte epiriotët barbarë, tha se në shekullin e parë vendasit kishin folur një gjuhë të ndryshme nga greqishtja. Ai në fakt tregoi, “Por disa shkojnë aq larg sa e quajnë të gjithë vendin Maqedoni, deri në Korcyra, në të njëjtën kohë duke deklaruar si arsye të tyre se në tonin, gjuhën, mantelin e shkurtër dhe gjëra të tjera të këtij lloji, përdorimet e banorëve janë të ngjashme, megjithëse, shtojnë ata, disa kulmojnë të dyja gjuhët.” (Strabo, 7-7-8).

Përballë të dhënave të disponueshme, duhet të konkludohet se fillimisht Epiri ishte një zonë e populluar ilire (ose e lidhur me ilirët), dhe grekët origjinalë ishin pjesë e kësaj popullsie. Jo të gjitha fiset “pellazge” ishin helene. Pra, duke qenë një zonë e banuar nga ilirët (apo njerëzit e afërt), nuk mund të konsiderohet si atdheu i gjuhës protogreke. Gjuhët greke dhe ilire kishin ndryshuar nga njëra-tjetra gjatë mijëvjeçarit të tretë p.e.s., dhe në kohën e “pushtimit” Dorian, gjuha greke ishte vendosur tashmë.

Kur Herodoti lidhet me gjuhën e helenit origjinal, ai duket se kundërshton vetveten. Pikëpamja e tij ishte se pellazgët ishin barbarë (folnin një gjuhë tjetër) Kështu, nëse helenët origjinalë do të kishin folur “pellazgjisht”, ata nuk do të kishin si gjuhë greqishten. Ai shkroi, “sa për helenët, mua më duket e qartë. që që kur kanë ardhur në ekzistencë kanë përdorur gjithmonë të njëjtën gjuhë. Ata ishin të dobët në fillim, kur u ndanë nga pellazgët, por nga një grup i vogël u shndërruan në një turmë, veçanërisht kur shumë popuj, duke përfshirë edhe barbarë të tjerë në numër të madh, u bashkuan me ta. (The Histories, Clio, LVIII) Por duket se ndërsa fisi i tyre u integrua me komunitetet e tjera edhe gjuha e tyre ishte transformuar.

Integrimi i Grekoi=Helenëve duhet të jetë përshpejtuar me formimin e amfiktionisë Delphi-Anthela (për mbrojtjen e faltoreve lokale dhe ruajtjen e kulteve atje) nga dymbëdhjetë popuj në Greqinë qendrore dhe verilindore. Ndërsa kjo shenjtërore në Delphi u bë një qendër e rëndësishme, ishte e nevojshme të pranoheshin në anëtarësi qytet-shtete në jug dhe jug-lindje të zonës së amfietionit. Anëtarët e rinj realizuan një ndryshim kulturor të bazuar në mënyrën e jetesës së qytet-shtet, jo të njohur për anëtarët origjinalë, një konotacion shpirtëror në vend të atij racor të dikurshëm.

Në këtë realitet të ri, do të kishte qenë e pamundur që një grup i vogël të ruante individualitetin e tij. Dihet mirë se gjuhët gjithmonë evoluojnë, dhe përfundimisht kthehen në gjuhë krejt të ndryshme tingëlluese. Si shembull, Tsokonianja, e cila besohet të ketë origjinë Doriane, evoluoi ndryshe nga greqishtja dhe të dy gjuhët nuk janë reciprokisht të kuptueshme. Fatkeqësisht, shumë pak kanë mbetur nga shkrimet e lashta në dialektin e pastër dorik, të përbërë kryesisht nga pak mbishkrime të periudhës klasike, të shkruara natyrshëm në gjuhën e elitave të helenizuara.

Duke qenë një popull “pellazgjik” (apo ilir apo i afinitetit ilir), helenët origjinalë duhej të kishin folur një gjuhë jogreke. Por nga mesi i mijëvjeçarit të parë p.e.s. kultura greke kishte depërtuar në Epir, të paktën në Dodonë, gjë që bëri që Herodoti të supozonte se ky i fundit ishte pjesë e popullit helen dhe të supozonte se gjuha e helenëve origjinalë nuk ishte e ndryshme nga ajo e helenëve të tjerë të tij. ditë. Por me sa duket gjuha e pjesës tjetër të epiriotëve mbeti e pandryshuar.

Tukididi, i cili gjykoi nga gjuha e një kombi, i konsideronte epirotët, popullin nga i cili ishin ndarë helenët (siç pohohet), të ndryshëm nga helenët (në kuptimin klasik), ai i quan shprehimisht “barbarë”. ” (Niebuhr, Bathold Georg, Leksione mbi etnografinë dhe gjeografinë e lashtë, Vëll 1, 252) Sipas Tukididit, Epiriotët argjivë amfiloikë thuhet se kanë “mësuar të flasin greqisht, gjuhën që përdorin tani” nga ambracët. Thucydides atëherë thekson se amfilokët e tjerë janë “barbaroi”. (7.7.1) Kështu, “dorianët” me origjinë nga Epiri i konsideronin epiriotët e periudhës klasike si “barbaroi”, jo grekë.