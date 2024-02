“Ende s’e besojmë…”/ Tragjedia në Korçë, flet kolegia e edukatores që vdiq bashkë me nënën

Në një lidhje telefonike për “Shqipëria Live”, kolegia e Ornelës që u gjet e pajetë dje bashkë me nënën, ka treguar bisedën e fundit mes tyre.

Kolegia Majlinda Duni tha se ditën e diel mori një telefonatë nga Ornela, e cila e kishte lajmëruar që nuk do të vinte në punë ditën e hënë, për shkak të gjendjes shëndetësore të nënës së saj. Mirëpo, ajo nuk u paraqit as në ditët në vijim, çka shqetësoi kolegët, të cilët e telefonuan por nuk morën kurrë përgjigje. Ajo e përshkruan Ornelën si vajzë të buzëqeshur dhe që nuk kishte shprehur asnjë shqetësim për shëndetin.

“Ornela ka punuar pranë kopshtit të Vithkuqit prej 8 vjetësh. Ka qenë një kolege… që se besojmë ende çfarë ka ndodhur dhe jemi shokuar nga ngjarja. Më ka telefonuar të dielën që kishte nënën sëmurë dhe nuk do vinte të hënën. Ditën e hënë e kemi telefonuar, i kemi shkruar por mesazhi nuk u lexua asnjëherë.

Të hënën e quajtëm të justifikuar dhe nuk e shqetësua, të martën kemi marrë disa herë i kemi shkruar i kemi dërgua mesazh pro telefonat ishte i mbyllur. Ishim të mendimit ti shkonim në shtëpi, por nuk u përgjigj njeri. U shqetësuam, vendosë të komunikojmë me mbesën e saj mos ndoshta dinin gjë, por tha se ata nuk kishin mundur dot të lidheshin me Ornelën. Kur morëm vesh lajmin, na tronditi. Ornela ka qenë gjithmonë njeri i përkushtuar për familjen, sidomos për nenën e saj. Problemet i shprehte, më ka marrë në telefon dhe më ka thënë kam çuar mamanë në spital me oksigjen të ulët.

Gjithmonë a qenë njeri i shëndetshëm, njeri i qeshur, i komunikueshëm, e gjente gjuhën me fëmijët, këto do mbajmë mend nga Ornela. Asnjëherë nuk është shprehur për probleme shëndetësore. E kemi humbje që nuk e di si mund...”-tregoi ajo.