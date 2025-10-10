EMRI/ Zhduket pa gjurmë 49-vjeçari shqiptar në Greqi
Një 49-vjeçar me origjinë shqiptare është zhdukur pa lënë gjurmë në Greqi, duke ngritur alarm tek autoritetet dhe familjarët e tij.
Bëhet fjalë për Ilir Zorbajn, i cili u raportua i zhdukur në zonën Rizomylos të Ahaisë, mëngjesin e datës 6 tetor 2025.
Organizata humanitare “Buzëqeshja e Fëmijës” ka bërë publike informacionin për zhdukjen, me kërkesë të familjes së tij, pasi ekzistojnë dyshime se jeta e tij mund te jete ne rrezik.
Zhdukja e Zorbajt është raportuar më 9 tetor nga të afërmit e tij, ndërsa autoritetet greke dhe organizatat e kërkimit janë vënë në lëvizje për gjetjen e tij.
Të gjithë personat që mund të kenë informacion mbi vendndodhjen e Ilir Zorbajt lutet të kontaktojnë menjëherë me policinë greke apo me organizatën “Buzëqeshja e Fëmijës”.
Emri: Ilir Zorbaj;
Mosha: 49 vjeç;
Gjatësia: 1.75 m;
Pamja: I dobët, me sy kaf;
Veshja në momentin e zhdukjes: Xhaketë e zezë, xhinse dhe këpucë të bardha.