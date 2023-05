EMRI/ U vodhi çantën me dhunë dy grave, arrestohet 36-vjeçari

Policia e Korçës ka zbardhur dhe ka dokumentuar 3 vjedhje të kryera dy javët e fundit, ndërsa në pranga ka rënë autori 36-vjeçar, Edison Foto.

Ky i fundit u ka vjedhur çantat e dorës dy shtetaseve, njërës prej tyre me dhunë, si dhe vodhi orendi në një banesë. Sipas policisë, i riu rezulton i dënuar edhe më parë për vjedhje me dhunë.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë, ditën e djeshme, menjëherë pas njoftimit se në lagjen nr. 12, një shtetas i kishte vjedhur me dhunë çantën e dorës, një 47-vjeçareje, kanë organizuar punën për identifikimin, lokalizimin dhe kapjen e autorit. Falë veprimeve të shpejta hetimore, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Korçë finalizuan operacionin policor të koduar “Rrethi” .

Si rezultat i këtij operacioni u kap dhe u arrestua në flagrancë shtetasi: -E. F., 36 vjeç, banues në Korçë, me precedent të mëparshëm penal për vjedhje me dhunë”, njofton policia.

Në bazë të pamjeve filmike dhe provave të tjera të siguruara nga Policia, rezultoi se ky shtetas, ndërkohë që shoqërohej me një shtetas tjetër, i ka vjedhur me dhunë, çantën 47-vjeçares, dhe më pas ata janë larguar të dy me shpejtësi.

Gjithashtu, nga veprimet e mëtejshme hetimore u dokumentua se 36-vjeçari është autori i dyshuar edhe i dy vjedhjeve të tjera të ndodhura në qytetin e Korçës, konkretisht: më datë 21.04.2023, në lagjen nr. 6, ka vjedhur sende dhe orendi të ndryshme në banesën e një shtetaseje, ndërsa më datë 28.04.2023, në lagjen nr. 9, i ka vjedhur çantën e dorës një 52-vjeçareje, brenda së cilës kishte një sasi parash dhe dokumente identifikimi.

Vijon puna për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të këtij shtetasi, identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorit të tij.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë.