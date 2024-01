Emri/ U plagos një ditë më parë në Krujë, 42-vjeçarit i vihen prangat në spital me urdhër të SPAK

42-vjeçari Agron Asllani i cili mbeti i plagosur një ditë më parë në fshatin Bru Zalla të Krujës, është arrestuar në ambientet e spitalit ditën e sotme nga policia.

Arrestimi i tij u bë me urdhër të SPAK. Burime bëjnë me dije se 42-vjeçari ishte shpallur më herët në kërkim me akuzën për grup të strukturuar kriminal dhe kultivim droge.

Agron Asllani mbeti i plagosur një ditë më parë pas një konflikti të çastit nga 52-vjeçari Imer Kameri, i cili vijon të jetë në kërkim.