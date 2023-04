EMRI/ Rrëzohet me parashutë, vdes tragjikisht 32-vjeçari shqiptar në Itali

Një tjetër ngjarje e rëndë është regjistruar në Itali, ku për pasojë ka ndërruar jetë një i ri shqiptar. Mësohet se 32-vjeçari shqiptar Fatjon Garxenaj ka humbur jetën, pas një aksidenti me parashutën e tij.

Ndonëse parashutizmi ishte pasion i tij, diçka këtë herë nuk ka shkuar ashtu siç duhej për 32-vjeçarin, duke u aksidentuar për vdekje.

Garxenaj jetonte në Faenza me partneren e tij, ndërsa ishte i punësuar si saldator në firmën Castel Bolognese për më shumë se 7 vjet, duke u rritur profesionalisht nga një stazh në një artizan profesionist.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Ishte djalë shumë i mirë, si nga ana njerëzore, ashtu edhe në punë”, thotë pronari i tij, duke shtuar se; “na ka treguar shpesh për fluturimet e tij. Ne kemi një fushë pas këtu dhe ai ëndërronte që të nisej nga shtëpia dhe të zbriste këtu. E kishte nisur këtë pasion disa muaj më parë.

Fliste gjithmonë për pasionin e tij me te madh, fluturimin me parashutë, ishte shume entuziast. I pëlqente të fluturonte, jetoi për të fluturuar, e bënte edhe bashkë me partneren”.