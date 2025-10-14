LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

EMRI /Po transportonte 4 klandestinë, bie në pranga 41-vjeçari

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 16:53
Aktualitet

EMRI /Po transportonte 4 klandestinë, bie në pranga 41-vjeçari

Policia kufitare e Sarandës ka arrestuar në flagrancë një 41-vjecar, i cili po transportonte 4 emigrantë të paligjshëm për në brendësi të tokës shqiptare.

Operacioni është zhvilluar në aksin Xarrë – Cukë, ku është ndaluar mjeti tip “KIA” me targa AB 207 VA, brenda të cili u gjetën 4 emigrantë të huaj të paligjshëm.

Në prangat e policisë ra drejtuesi i mjetit, shtetasi Ali Peposhi alias Ali Osmanaj, 41 vjec, lindur në Tropojë e banues në Tiranë. 4 shtetasit e huaj kishin hyrë në territorin shqiptarë në mënyrë ilegale përmes kufirit të gjelbër.

Ali Peposhi rezulton i arrestuar për të njëjtën vepër penale në 2020 në Tiranë dhe në 2023 në Korcë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion