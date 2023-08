Emri/ Përplasi "BMW" në digën e liqenit të Tiranës, kush është 26-vjeçari që "shkuli" targën nga mjeti

Personi që shihni në foto është Eldi Allushi, 26-vjeçari që me mjetin “BMW” u përplas në digat anësore të Liqenit të Tiranës.

Tiranë Më datë 22.08.2023, rreth orës 05:15, në Rrugën e Kosovarëve, dyshohet se automjeti tip "BMW" me drejtues shtetasin E. A., 26 vjeç, banues në Durrës, ka dalë jashtë rruge dhe është ngjitur në skarpatin e digës së liqenit, më pas është përplasur me bordurën mbrojtëse anës liqenit. Drejtuesi ka braktisur automjetin dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale, për veprat penale "Shkatërrimi i pronës" dhe "Largimi nga vendi i aksidentit".