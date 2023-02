EMRI/ Në burg për tritolin në banesën e policit në Shkodër, i riu: Se di pse jam këtu!

Dedë Nika, i riu i arrestuar nga policia vendore e Shkodrës si autori i dyshuar i vendosjes së tritolit tre vite më parë në banesën e efektivit të policisë Prelë Milani ka mohuar akuzat e ngritura ndaj tij.

Në seancën për masën e sigurisë që u zhvillua një ditë më parë në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër, 33-vjeçari deklaroi se nuk është ai autori i vendosjes së tritolit në banesën e efektivit Prelë Milani dhe shtetasit tjetër Kolë Bungaja, ngjarje të ndodhura brenda një nate më 4 janar 2020. I dyshuari deklaroi në sallë e gjyqit se nuk ka asnjë lidhje me atë ngjarje.

“Unë nuk kam asnjë lidhje me vendosjen e tritolit tek banesa e Prelë Milanit apo Kolë Bungajës. Nuk kam asnjë dijeni për ato ngjarje.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Po ashtu unë nuk kam asnjë konflikt as me efektivin e policisë Prelë Milani dhe as me shtetasin tjetër Kolë Bungaja. Nuk i njoh asnjërin dhe as tjetrin dhe nuk e di përse jam këtu”, mësohet të ketë thënë 33-vjeçari Dedë Nika.

Ndërkohë edhe pala mbrojtëse ka deklaruar se i dyshuari nuk ka lidhje me atë ngjarje duke kërkuar një masë më të lehtësuese por gjykata e shkallës së parë vendosi “arrest me burg” duke pranuar kërkesën e prokurorisë.

Shtetasi Dedë Nika u arrestua më 29 janar të këtij nga policia vendore e Shkodrës në kuadër të operacionit të koduar “Mesazhi”.