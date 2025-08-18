LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Emri/ Ky është 47-vjeçari që vdiq tragjikisht në Lezhë, viktima djali i pedagogut të njohur

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 21:42
Aktualitet

Emri/ Ky është 47-vjeçari që vdiq tragjikisht në

Altin Luli është 47-vjeçari që humbi jetën në aksidentin e rëndë rrugor që ndodhi këtë të hënë në aksin Shkodër-Lezhë. Ai po udhëtonte së bashku me bashkëshorten dhe dy fëmijët e mitur, kur mjeti i tyre u përplas me një kamion.

Si pasojë e aksidentit, Altin Luli humbi jetën në vend, ndërsa bashkëshortja dhe fëmijët, së bashku me disa pasagjerë të një makine tjetër që u plagosën dhe u dërguan për mjekim në Spitalin e Shkodrës, jashtë rrezikut për jetën.

Ndër të plagosurit janë edhe Mateo Luli, Laura Luli, Hilmi Shkrela dhe Anxhela Hasaj, e cila udhëtonte në mjetin tjetër të përfshirë në aksident.

Në vendngjarje mbërritën forcat e policisë dhe një autoambulancë, ndërsa hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit vazhdojnë..Viktima, Altin Luli, ishte djali i të ndjerit Fran Luli, pedagog në Universitetin “Luigj Gurakuqi”.

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion