Emri/ Ky është 47-vjeçari që vdiq tragjikisht në Lezhë, viktima djali i pedagogut të njohur
Altin Luli është 47-vjeçari që humbi jetën në aksidentin e rëndë rrugor që ndodhi këtë të hënë në aksin Shkodër-Lezhë. Ai po udhëtonte së bashku me bashkëshorten dhe dy fëmijët e mitur, kur mjeti i tyre u përplas me një kamion.
Si pasojë e aksidentit, Altin Luli humbi jetën në vend, ndërsa bashkëshortja dhe fëmijët, së bashku me disa pasagjerë të një makine tjetër që u plagosën dhe u dërguan për mjekim në Spitalin e Shkodrës, jashtë rrezikut për jetën.
Ndër të plagosurit janë edhe Mateo Luli, Laura Luli, Hilmi Shkrela dhe Anxhela Hasaj, e cila udhëtonte në mjetin tjetër të përfshirë në aksident.
Në vendngjarje mbërritën forcat e policisë dhe një autoambulancë, ndërsa hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit vazhdojnë..Viktima, Altin Luli, ishte djali i të ndjerit Fran Luli, pedagog në Universitetin “Luigj Gurakuqi”.