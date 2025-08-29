LEXO PA REKLAMA!

Emri, “komshinjtë nuk e kishin parë nga dhjetori”, flet vëllai i personit që u gjet i pajetë në Korçë: Ishte divorcuar, vuante nga...

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 13:08
Aktualitet

Emri, “komshinjtë nuk e kishin parë nga dhjetori”, flet

Një person është gjendur i pajetë në shtëpinë e tij në Korçë, i cili dyshohet se ka ndërruar jetë disa muaj më parë.

Mësohet se emri i personit që ndërroi jetë ishte Petro Seferi, teksa policia ka gjetur trupin e dekompozuar në banesën e tij në lagjen 4.

Vëllai i viktimës jashtë kamerave ka thënë: “Vëllai im prej dhjetorit nuk ishte parë nga komshinjtë, unë skam pasur komunikim me vëllain se jetoj në Tiranë dhe merrem me punë, tani që mora lejen e zakonshme erdha të shoh shtëpinë se e kemi të dy me vëllain. Kur erdha e gjeta të pajetë.

Vëllai im nuk ka telefon ndaj nuk komunikonim. Ai ishte i ndarë nga bashkëshortja. Ka dy fëmijë, e bija jeton jashtë shtetit ndërsa i biri jeton në Tiranë. Tani e lajmërova dhe u nis për këtu. Vuante nga zemra dhe trajtohej me kemp".

 

 



 

