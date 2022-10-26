EMRI/ Ish-drejtoresha e ARRSH-së paraqitet në SPAK
Ish-drejtoresha e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Sonila Qato është paraqitur këtë të mërkurë në SPAK, ku do t’i komunikohet akuza për shpërdorim detyre.
Ish drejtoresha e ARRSH akuzohet për “shpërdorim detyre” pas një kallëzimi nga një kompani ndërtimi për pabarazi në tendera.
Kontrolli i Lartë i Shtetit e kallëzoi për ndjekje penale në Prokurori ish drejtoren e Autoritetit Rrugor për abuzim 5 milionë euro me tenderin e rrugës Kardhiq- Delvinë.
Pas auditimit të tenderit, KLSH kërkoi hetim te thelluar penal ndaj zonjës Qato duke e akuzuar se ka skualifikuar pa të drejtë ofertën më të ulët, atë të paraqitur nga kompania “Gjoka Konstruksion”.