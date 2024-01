Emri i Ermal Mamaqit del në dosjen VIP të SPAK për pastrim parash

Dosja e prokurorisë se posacme, SPAK, ndaj Ilir Beqaj nxjerr në skenë edhe emrin e aktorit të humorit Ermal Mamaqi. Sipas Ora News, Emri i Mamaqit del si ortaku i një restoranti në Tiranë të quajtur “Me Nam” i cili pret fatura fiktive për llogari të Ermal Kurtulaj me qëllim pastrimin e parave.

Shtetasi Ermal Kurtulaj komunikonte me administratoren Dhurata Thanasi, takim ky që ka qenë në mbikëqyrje të BKH-së.

Subjekti tregtar "Dhurata Thanasi Person Fizik me emrin tregtar "Luga e Arte", me fushe veprimtarie "Tregtim me pakice te produkteve ush1imore tipike shqiptare, me adrese TIRANE Rr: Muharrem Butak, Pallati Rinia.- Date 14.11.2023, 08:41:17, me pershkrimin "Shërbim Kateringu" ne vlerën 259000 leke.

Ne datë 14.11.2023 shtetasi Ermal Kurtulaj ka patur komunikimin (identifikuar ne aplikacionin True Caller si Dhurata Thanasi Luga), komunikim me te cilin shtetasi Ermal Kurtulaj i kërkon kësaj që të futet ne aplikacionin BKT Smart dhe t’i çojë ne WhatsApp Ermalit te dhënat e llogarisë ku do te behet transferta.

Me date 30.11.2023, Ermal Kurtulaj komunikon me Dhuratën dhe duke qene se paratë i kane kaluar ne llogari i kërkon asaj te takohen, ku ajo i komunikon se i ka tërhequr dhe nga takimi i filmuar nga rezulton se prej saj i është dhënë shuma e parave.

Nga komunikimet është mësuar se këta dy shtetas janë takuar te bar "M." te rruga e "Kosovarëve". Ne date 1.12.2023, jane marre pamjet filmike te subjektit "Bar MASHA", ndodhur në rrugën e "Kosovarëve", Komuna e Parisit, për datën 30.11.2023 ku nga pamjet filmike është evidentuar se shtetasi Ermal Kurtual ka mbërritur aty në ora 12:27 me mjetin tip LandRover me targa AB720JO dhe është ne pronësi te vëllait te tij, Sabjan Xhemal Kurtulaj.

Nga këqyrja e pamjeve filmike ka rezultuar se shtetasi Ermal Kurtulaj takohet nẽ date 30.11.201223, ora 12:32 me një grua (duhet te jete shtetasja Dhurata Thanasi) në trotuarin ngjitur me Bar "M."

Nga këqyrja e pamjeve filmike ka rezultuar se në orën 12:32:13 shtetasi Ermal Kurtulaj merr nga shtetasja Dhurata Thanasi një send (ne dukje si letër apo para) te cilat i merr me dorën e djathte dhe i kalon te dora e tij e majte dhe me pas i fut ne xhepin e majte te pantollonave.

Me shkresën nr. 16358 prot., dt. 04.12.2023 ishte kërkuar informacion pranë bankës BKT me qellim verifikimin e lëvizjeve nga llogaria bankare e shtetases Dhurata Thanasi si tregtar person fizik, "Dhurata THANASI" dhe nga shkresa e ardhur rezulton se ajo ka kryer tërheqje ne datën 30.11.2023.

Këto fatura rezultojnë të jenë lëshuar nga shtetasi Fisnik Fili, por në fakt i përkasin restorantit “GZONA” dhe këto veprime janë kryer për qëllim që të fshihet lidhja mes Gzonës dhe shtetasit Ilir Beqaj, që është dhe vetë Drejtuesi i SASPACU-t që monitoron këto projekte./ora news