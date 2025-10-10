LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

EMRI/ I dënuar me 10 vite burg në Itali, arrestohet në Vlorë 38-vjeçari shqiptar

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 14:18
Aktualitet

EMRI/ I dënuar me 10 vite burg në Itali, arrestohet në Vlorë

Një 38-vjeçar nga Vlora, i dënuar nga autoritetet italiane me 10 vite burg për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve, është arrestuar në lagjen “Kushtrimi” të qytetit.

Adjol Kushtaj, banues në Vlorë, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimi drejt Italisë.

Sipas vendimit të Gjykatës së Apelit në Firence, të datës 23 nëntor 2023, ai është dënuar për: Kultivim të bimëve narkotike;  Prodhim, mbajtje dhe shitje të lëndëve narkotike; Trafikim të narkotikëve; Krim të kryer në bashkëpunim.

Arrestimi i tij u bë pas koordinimit mes Seksionit për Hetimin e Narkotikëve dhe Seksionit Operacional në DVP Vlorë, në bashkëpunim me Interpolin.

Kushtaj ndodhet tani në paraburgim, në pritje të procedurave për ekstradim drejt Italisë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion