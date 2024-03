EMRI/ Grabiti dyqanin e celularëve dhe argjendarinë duke hyrë nga çatia, kapet "skifteri" në Tiranë

Një 43-vjeçar është vënë në pranga të policisë, pasi dyshohet se është përfshirë në dy raste grabitjesh. Ai grabiti nën kërcënimin e amës një dyqan celularësh në zonën “Myslim Shyri” dhe një argjendari në Rrugën e Dibrës. I arrestuari është Afrim Dulaj ( Farruku).

Në dyqanin e celularëve ai ka hyrë në dyqan me një xhup të kuq me kapuç, ka hyrë dhe ka vjedhur disa paratë celularë nën kërcënimin e armës, ndërsa argjendarinë e ka grabitur duke çarë tarracën nga sipër, ku me anë të një teli prej hekuri ka tërhequr dhe ka vjedhur bizhuteritë e floririt.

"Tiranë Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. 2, dhe Komisariati i Policisë Nr. 4, operacioni policor i koduar "Golden hummer".

Zbardhen dhe dokumentohen me prova ligjore, vjedhja në kërcënimin e armës, në një dyqan celularësh, e ndodhur në muajin shkurt, si dhe vjedhja në një argjendari në Rrugën e Dibrës.

Vihet në pranga një 43-vjeçar, si autor i dyshuar. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, dhe shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, në vijim të punës intensive për zbardhjen e dy vjedhjeve të ndodhura në zonat respektive, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar "Golden hummer", për kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore, të autorit të dyshuar.

Si rezultat i këtij operacioni u ndalua shtetasi A. D. (F)., 43 vjeç, banues në Tiranë. Nga veprimet hetimore të kryera ka rezultuar se ky shtetas, më datë 09.02.2024, dyshohet se në kërcënimin e një arme zjarri pistoletë, ka vjedhur disa aparate celulare, në një dyqan në rrugën "Myslym Shyri", dhe më datë 14.03.2024, ka vjedhur disa aksesorë floriri në argjendarinë e shtetasit E. K., në Rrugën e Dibrës. Materialet procedurale i kaluan Prokurisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.", njofton policia.