Emri/ Dhunoi rojen e spitalit në Sarandë, kapet i riu i shpallur në kërkim

Policia e Sarandës ka arrestuar 34-vjeçarin Erjon Canaj, i cili është dënuar nga gjykata për plagosje të rëndë me dashje.

Policia në një njoftim për media bën me dije se plagosja e rëndë ka ndodhur në datën 15 dhjetor 2022 pranë spitalit të qytetit, ku 34-vjeçari , ka goditur disa herë me grushte rojën e këtij spitali, për motive të dobëta.

“Si rezultat i këtij operacioni, u ndalua shtetasi E.C., 34 vjeç, banues në Sarandë, i cili ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, me vendimin e datës 19.12.2022, i ka caktuar masën e sigurisë ”Arrest në burg”, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje” sepse dyshohet se më datë 15.12.2022, në lagjen nr. 3, para spitalit të Sarandës, ka goditur disa herë me grushte rojën e këtij spitali, për motive të dobëta.

Gjatë kontrollit në banesën ku fshihej ky shtetas, shërbimet e Policisë gjetën 2 armë zjarri pistoleta dhe 3 krehra me municion luftarak, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme”, njofton policia.