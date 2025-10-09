LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

EMRI/ Dhunohet punonjësi i Pastrimit në Vlorë, rrezikon të humbasë shikimin

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 20:28
Aktualitet

EMRI/ Dhunohet punonjësi i Pastrimit në Vlorë, rrezikon të

Një ngjarje e rende ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Vlorës, ku një 70-vjeçar është sulmuar në mes të ditës.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:00, përballë tregut të Çoles, ku Kozma Kukli, punonjës i Ndërmarrjes së Pastrimit, është dhunuar fizikisht nga persona ende të paidentifikuar.

Kukli u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Sipas burimeve, ai ka pësuar dëmtime të shumta në kokë dhe në syrin e djathtë dhe rrezikon humbje të shikimit.

Sipas dëshmisë së vetë të moshuarit, dy persona janë afruar me një furgon, kanë zbritur prej tij dhe e kanë goditur në mënyrë të menjëhershme dhe pa asnjë paralajmërim.

Policia e Vlorës ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare në lidhje me këtë ngjarje, por mësohet se po verifikohen pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, të cilat mund të ndihmojnë në identifikimin dhe kapjen e autorëve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion