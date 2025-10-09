EMRI/ Dhunohet punonjësi i Pastrimit në Vlorë, rrezikon të humbasë shikimin
Një ngjarje e rende ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Vlorës, ku një 70-vjeçar është sulmuar në mes të ditës.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:00, përballë tregut të Çoles, ku Kozma Kukli, punonjës i Ndërmarrjes së Pastrimit, është dhunuar fizikisht nga persona ende të paidentifikuar.
Kukli u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Sipas burimeve, ai ka pësuar dëmtime të shumta në kokë dhe në syrin e djathtë dhe rrezikon humbje të shikimit.
Sipas dëshmisë së vetë të moshuarit, dy persona janë afruar me një furgon, kanë zbritur prej tij dhe e kanë goditur në mënyrë të menjëhershme dhe pa asnjë paralajmërim.
Policia e Vlorës ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare në lidhje me këtë ngjarje, por mësohet se po verifikohen pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, të cilat mund të ndihmojnë në identifikimin dhe kapjen e autorëve.