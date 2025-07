Përplasi tre të miturit me monopatina në bulevardin "Dëshmorët e Kombit", arrestohet shoferi i marketit, EMRI

Policia ka vënë në pranga Ekerem Skureni, shoferin e automjetit që përplasi ditën e djeshme në bulevardin "Dëshmorët e Kombit" dy monopatina me të cilat lëviznin tre të mitur.

41-vjeçari akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.

Gjithashtu bëhet me dije se të miturit që po lëviznin me dy monopatina, kanë kaluar rrugën me semafor të kuq, ndërsa shoferi i makinës me semafor portokalli.