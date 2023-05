EMRI/ Aksident fatal në Itali, humb jetën 27-vjeçari shqiptar dhe plagosen dy të tjerë

Një 27-vjeçar shqiptar ka humbur jetën nga një aksident automobilistik në Itali. Mësohet se viktima është Qerim Gjepali.

Mediat e huaja bëjnë me dije se i riu, i lindur në Durrës, u aksidentua mbrëmjen e së dielës në udhëkryqin mes via Graziadei dhe via Banfi.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:00 kur makina Mercedes CLK në të cilën po udhëtonte 24-vjeçari Qerim Gjepali, banues në Massa Lombarda (Ravena), u përplas me një pemë. Përplasja e fortë shkaktoi vdekjen e menjëhershme të 24-vjeçarit shqiptar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Të plagosur mbetën dhe dy persona të tjerë, një 23-vjeçar shqiptar dhe një 19-vjeçar me origjinë nga Rumania. Të dy ndodhen ende në spital për të marrë ndihmë mjekësore.