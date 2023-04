4 muaj e zhdukur dhe prej 52 ditësh trupi në morg, nëna mëson live vdekjen e 22-vjeçares në aksident në Durrës

Merita Nexhipi kishte 4 muaj që nuk kishte asnjë lajm nga vajza e saj, 22-vjeçarja Brisilda Nexhipi, mirëpo sot mësoi nga emisioni "Pa Gjurmë” fatin e trishtë se e bija i ka ndërruar jetë si pasojë e një aksidenti rrugor të ndodhur në Durrës.

Ndërkohë që nëna e kërkonte, Brisilda Nexhipi kishte mbërritur në Shqipëri pa dijeninë e askujt në 22 dhjetor, mirëpo në 14 shkurt ajo është përplasur nga një makinë në zonën e Fllakës në Durrës, ku dhe humbi jetën.

Trupi i saj për 52 ditë ka qëndruar në morgun e qytetit e paidentifikuar, teksa pas trajtimit të historisë në emisionin ‘Pa Gjurmë’, një mesazh mbërriti në redaksi ku tha se vajza që po kërkohej kishte ndërruar jetë. Ai kishte bërë lidhjen me tatuazhin që 22-vjeçarja mbante në dorë, ku kishte shkruar emrin e të birit 5-vjeç “Rafaelo”.

“Odeta unë jam një banor nga Shkozeti i Durrësit. Po shikoja me vëmendje vajzën që thërritet me emrin “Coco” me mbiemrin Nexhipi mos gaboj që nëna ka folur nga Franca).

Nuk jam i sigurt, por nga mesi i muajit shkurt ka ndodhur një aksident te mbikalimi i Fllakës. Unë kam qenë aty dhe e kam parë që është një vajzë e re, por nuk mund të them fiks se nuk e fiksova imazhin e asaj të gjorës.

Interesohuni në spital, ju lutem bëri një verifikim. Mos gaboj ka qenë data 14 ose 14 shkurt, ora 4 e mëngjesit. Ju uroj suksese për punën tuaj fisnike, pasi ju ndjekim çdo ditë”, thuhet në mesazh.