EMRI/ 13-vjeçarja largohet nga banesa pas përndjekjes në rrjet, arrestohet i riu
Policia e Tiranës ka arrestuar një të ri, i cili akuzohet se ka përndjekur në rrjetet sociale një vajzë 13-vjeçare, së bashku me të motrën e saj të mitur.
Ka qenë vetë një prej motrave e cila ka bërë kallëzimin në Polici, e lica ka denoncuar se në mënyrë të vazhdueshme është përndjekur në rrjete të ndryshme sociale, së bashku me motrën e saj të mitur, nga adresa të dyshuara të falsifikuara, nga një shtetas i paidentifikuar.
Në kushtet e rënduara psikologjike nga presioni i ushtruar nga këto profile të falsifikuara e mitura 13 vjeçe është larguar nga banesa.
Policia ka identifikuar autorin dhe e ka vënë në pranga, ku bëhet fjalë për shtetasin Harulla Kamani, 21 vjeç, banues në Durrës, i cili akuzohet për veprat penale “Përndjekja” dhe “Falsifikimi kompjuterik”.
Gjithashtu, është bërë e mundur gjetja e vajzës së mitur e cila është në gjendje të mirë shëndetësore dhe aktualisht ndodhet pranë familjes së saj.