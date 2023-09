Gara për Bashkinë e Durrësit, Agron Duka: Emri im përflitet por ende s’kam propozim

Deputeti i Partisë Republikane Agron Duka nuk e përjashton mundësinë e kandidimit për postin e Kryebashkiakut të Durrësit. “Shpeshherë deputetë të Parlamentit kanë garuar për pushtetin vendor, siç është rasti i Bashës përshembull, apo edhe raste të tjera. A do të ketë në të ardhmen, sepse ju gjykoni se gara do të jetë akoma më e fortë? Nuk besoj se kjo varet thjeshtë nga madhësia e njësisë vendore porn ë fund të fundit varet nga gjykimi i kahëve politike për të gjetur kandidaturën fituese. Shpesherë, kjo kandidaturë mund të gjendet në radhët e Parlamentit. Kështu që, me sa kemi dëgjuar të paktën, e majta të gjitha ata që përfliten për të garuar në Tiranë për shembull janë anëtarë të Parlamentit shqiptar. Unë nëse do të kisha një propozim për Bashkinë e Durrësit do të konsultohesha me miqtë e mi, me njerëzit me të cilët kam bërë gjithmonë fushata elektorale si dhe me anëtarësinë e PD-së dhe PR-së, si aleat i PD-së. Po natyrisht, kjo në radhë të parë është në konsultë me forumet drejtuese të PR. Përderisa një propozim të tillë serioz unë nuk e kam pasur, nuk kam se si ti përgjigjem. Mund të them vetëm kaq, që shpesh nëpër zonën time, në zonën e Durrësit, në zonën ku banjo, përflitet emri im edhe nga militant të djathtë, por edhe majtas, edhe në biseda private me anëtarë të Partisë Demokratike”, tha Duka për Tv Scan.