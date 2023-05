EMRAT/ Zbardhen detaje nga vrasja ne Shkodër, qiraxhiu vret me automatik pronarin e shtëpisë...

Tronditet Shkodra. Një 51-vjeçar është vrarë sot me armë zjarri nga qiraxhiu i tij. Mësohet se Petrit Vuksani, që sapo kishte ardhur nga Anglia, kishte qenë i vetëm në banesë kur është qëlluar me armë zjarri nga një person që i kishte dhënë shtëpinë me qira, Lekë Vuksani.

Deri më tani nuk dihen detajet rreth ngjarjes në fjalë, por policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet. Paraprakisht raportohet se të shtënat me armë kanë ardhur nga një banesë.

NJOFTIMI I POLICISE

Rreth orës 12:15, në lagjen “Tom Kola”, në rrethana ende të paqarta, në banesë, është vrarë me armë zjarri shtetasi P. V., 51 vjeç. Shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor kanë shkuar menjëherë në vendngjarje.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Janë ngritur pika kontrolli dhe po ushtrohet kontroll në zonë për kapjen e autorit të dyshuar. Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, si dhe për sigurimin e çdo prove, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit.