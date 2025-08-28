LEXO PA REKLAMA!

EMRAT/ Vrasja me armë zjarr në Shkodër, identifikohet viktima dhe autori

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 20:58
Aktualitet

Një vrasje me armë zjarri ka ndodhur në fshatin Abat të Shalës në Shkodër, ku viktimë ka mbetur 61-vjeçari Piro Prroni. Ndërkohë, autori Ndoc Maçaj është identifikuar dhe është shpallur në kërkim nga policia.

Sipas informacioneve paraprake nga policia, ngjarja ka ndodhur ereth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, në rrethana ende të paqarta.

"Rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, shtetasi N. M., në rrethana ende të paqarta, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri shtetasin P. P., 61 vjeç. Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë për në fshatin Abat, për të bërë të mundur kapjen e autorit.

Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes“, njofton policia.

