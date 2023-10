EMRAT/ Tentuan të dilnin nga Shqipëria me armë sportive dhe kanabis, arrestohen dy turistët

Dy shtetas francezë janë kapur nga policia në Potin e Durrësit, teksa tentuan të dilnin nga Shqipëria me një automjet kamper, ku kishin fshehur një armë sportive dhe një sasi kanabisi. Policia raporton se në pranga kanë rënë shtetasit Sylvain Mardon dhe Clarisse Estelle Matte.

Nga kontrollet e efektivëve, u zbulua se në automjetin kamper, me të cilin po lëviznin dy të rinjtë, ishte përshtatur një hapësirë, për fshehjen e armës sportive dhe një sasie lënde të dyshuar narkotike kanabis sativa.

Njoftimi i policisë

Port, Durrës/Finalizohet operacioni policor i koduar “Exit”, si rezultat i intensifikimit të kontrolleve për goditjen e krimeve kufitare.

Tentuan të dilnin nga Shqipëria, me një automjet kamper, ku kishin fshehur një armë sportive dhe një sasi cannabisi, vihen në pranga 2 shtetas francezë.



Sekuestrohen arma sportive dhe sasia e lëndës narkotike.

Në vijim të operacioneve të zhvilluara nga strukturat hetimore dhe ato operacionale të Policisë Kufitare të portit të Durrësit, për goditjen e tentativave për të trafikuar armë dhe/ose lëndë narkotike, drejt shteteve të BE-së, u organizua operacioni policor i koduar “Exit”.

Nga kontrollet me përzgjedhje të kryera në kuadër të këtij operacioni, në dalje të Republikës së Shqipërisë, u konstatua se në automjetin kamper, me drejtues shtetasin francez S. M. dhe ku ishte pasagjere shtetasja franceze C. M., ishte përshtatur një hapësirë, për fshehjen e një arme sportive dhe të një sasie lënde të dyshuar narkotike cannabis sativa.

Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, në bashkëpunim me specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme të DVP Durrës, u arrestuan në flagrancë shtetasit nga Franca, S. M., 25 vjeç dhe C. M., 28 vjeçe, të dy banues në Francë. Gjithashtu, u sekuestruan si provë materiale, arma sportive dhe sasia e lëndës narkotike cannabis sativa.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Trafikimi i armëve dhe i municionit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.