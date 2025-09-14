LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

EMRAT/ Tentativë vrasjeje dhe trafik droge: Tre shqiptarë kapen në Selanik!

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:30
Aktualitet

 

EMRAT/ Tentativë vrasjeje dhe trafik droge: Tre shqiptarë kapen

Policia greke ka arrestuar Gentian Cipi, 39 vjeç, Enea Basholli, 30 vjeç, dhe Kleo Topa, 23 vjeç, tre shqiptarë nga Korça, të dyshuar për atentat ndaj një 25-vjeçari dhe trafik droge. Ndjekja përfundoi me braktisjen e makinës dhe manovra të rrezikshme, por të tre u kapën.

Gjatë kontrolleve u sekuestruan një Kallashnikov me 30 fishekë, tre pistoleta, silenciator, rreth 31 kg marijuanë, 23,350 euro cash, pasaportë dhe patentë false, telefona celularë dhe tre automjete. Policia greke vijon hetimet për zbardhjen e plotë të aktivitetit të grupit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion