EMRAT/ Tentativë vrasjeje dhe trafik droge: Tre shqiptarë kapen në Selanik!
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:30
Aktualitet
Policia greke ka arrestuar Gentian Cipi, 39 vjeç, Enea Basholli, 30 vjeç, dhe Kleo Topa, 23 vjeç, tre shqiptarë nga Korça, të dyshuar për atentat ndaj një 25-vjeçari dhe trafik droge. Ndjekja përfundoi me braktisjen e makinës dhe manovra të rrezikshme, por të tre u kapën.
Gjatë kontrolleve u sekuestruan një Kallashnikov me 30 fishekë, tre pistoleta, silenciator, rreth 31 kg marijuanë, 23,350 euro cash, pasaportë dhe patentë false, telefona celularë dhe tre automjete. Policia greke vijon hetimet për zbardhjen e plotë të aktivitetit të grupit.