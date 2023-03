EMRAT/ Të shtënat me armë në Rrëshen, kush janë personat që u përfshinë në konflikt

Jane mësuar identitetin e tre personave që u përfshinë në një konflikt të çastit në Rrëshen, e cila më pas agravoi në përdorimin e armës së zjarrit.

Personat që qëlluan me armë zjarri janë Martin dhe Enrik Bardhaj, babë e bir, ndërsa personi i tretë është Sajmir Reçi.

Babë e bir, të cilët janë shpallur në kërkim, pasi janë konfliktuar Reçin, kanë qëlluar me armë në drejtim të automjetit të këtij të fundit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjatë largimit, Reçi ka humbur kontrollin dhe për pasojë automjeti është përplasur me bordurën e rrugës.

Fillimisht janë konfliktuar dy të rinjtë me njëri-tjetrin dhe më pas, Enrik Bardhaj ka shkuar në banesë dhe së bashku me babanë e tij, Martinin, kanë marrë një armë zjarri pistoletë dhe kanë qëlluar në drejtim të automjetit me të cilin lëvizte Reçi.

Fatmirësisht, nga kjo ngjarje nuk ka të lënduar.