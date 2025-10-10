EMRAT/ Operacioni me 62 të arrestuar, zbardhen përgjimet e organizatës italo-shqiptare
Hetimi, i kryer nga Kompania e Karabinierëve Carbonia, nën drejtimin e Drejtorisë Anti-Mafia të Distriktit të Cagliarit, me Karabinierët nga Komanda Provinciale e Cagliarit, rezultoi pak ditë më parë në burgosjen e 50 të dyshuarve, 9 nën arrest shtëpiak, 2 me urdhër për të qëndruar në vend dhe një me ndalim qëndrimi. Logjistika e krimit: Sistemi i furnizimit ishte i mirëvendosur.
Droga mbërriti në Itali përmes kanaleve ballkanike, të menaxhuara nga shtetas shqiptarë që banonin në Pisa, Cascina dhe Santa Croce sull’Arno.
Nga atje, ngarkesat e kokainës dhe heroinës dërgoheshin në Sardenjë, ku grupet lokale merreshin me ruajtjen dhe shpërndarjen. Sipas prokurorisë, krerët e organizatës përgjegjëse për logjistikën ishin Efisio Spano dhe Rossano Agnese , dy shoferë kamionësh që e kishin shndërruar punën e tyre në një mbulesë të përsosur. Kamionët transportonin mallra të ligjshme, por edhe narkotikë ose sasi të mëdha parash në fundet e tyre të rreme.
Çdo udhëtim në kontinent shërbente për të “zgjidhur hesapet”. Korrierët përdornin të njëjtat automjete si dërgesat komerciale, duke fshehur drogën ose paratë në hapësira të krijuara posaçërisht në rimorkio.
Hetimet kanë rindërtuar një lidhje të qëndrueshme me Pizën dhe Livornon, ku vepronte Soni Muca , një shtetase shqiptare e konsideruar si ndërmjetësja kryesore midis furnizuesve nga përtej Adriatikut dhe kontakteve të Sardenjës. Muca punonte në kontakt me Leonard Murtatin , i njohur si Sinani, një figurë e shquar në trafikun e drogës midis gadishullit italian dhe Ballkanit.
Krahas tyre ishin dy vëllezër me origjinë shqiptare, Ervin dhe Endrit Stafa , të cilët merreshin me transportin, shitjet dhe komunikimet e koduara. Në një përgjim telefonik, Endriti i thotë Leonardit: “E gabova emrin; në vend që të shkruaja Ervin, shkrova Ervis… mos u shqetëso, do ta rregulloj nesër”.
Një frazë në dukje banale, të cilën hetuesit besonin se i referohej një transferte bankare të destinuar për furnizuesit në Shqipëri, pasi të ardhurat ishin mbledhur nga organizatat sardeneze.
Në një bisedë tjetër, vëllezërit diskutuan një “paketë” që do të dorëzohej në ishull: “Shoku im do të shkojë në Sardenjë sonte ose nesër… a mund ta merrni atje?” Paketa, në realitet, ishte një telefon i koduar special i destinuar për kontaktet sardeneze për të koordinuar porositë dhe pagesat.
Rrugët detare tregtare ishin shtylla kurrizore e organizatës. Asnjë fluturim ose transferim klandestine, por tragete dhe kontejnerë me mallra të ligjshme. Droga udhëtonte në fundet e rreme të kamionëve në një drejtim, paratë në tjetrin.
Fluksi ishte i vazhdueshëm dhe i saktë : çdo ngarkesë kokaine ose heroine duhej të paguhej me transferime të drejtpërdrejta parash te furnizuesit shqiptarë. Në Toskanë, paratë mblidheshin dhe shpërndaheshin nga ndërmjetës që i dërgonin ato përsëri përtej Adriatikut, pjesërisht përmes korrierëve fizikë, pjesërisht përmes transferimeve të parave.
Në Sardenjë, qytetet Barisardo, Iglesias, Olbia dhe Villaperuccio ishin pikat e mbërritjes dhe rishpërndarjes. Shefat vendas merrnin ngarkesat dhe ua besonin ato shitësve të organizuar në rrathë koncentrikë. Një strukturë pothuajse piramidale, e bazuar në besim dhe frikë. Ata që vononin një pagesë rrezikonin hakmarrje të rëndë: në një rast, një anëtar u rrëmbye për orë të tëra. Nxitësi, sipas dokumenteve, ishte Arjan Mrishaj, një shef shqiptar me banim në Italinë veriore.
Hetimet zbulojnë një strukturë biznesi dhe jo një bandë të improvizuar. Kontaktet toskanase mbanin lidhje me Shqipërinë, ndërsa sardinët menaxhonin rrjetin lokal dhe pastronin fitimet.
Bisedat e përgjuara zbulojnë një gjuhë konfidencialiteti: “vëlla”, “partner”, “partner “. Këto janë shenja të një aleance të qëndrueshme midis italianëve dhe shqiptarëve, një partneritet që lidhte ishullin me Ballkanin me një rrjedhë të vazhdueshme droge dhe parash. Një sistem i saktë dhe i heshtur që përdorte Detin Tirren si autostradë dhe Toskanën si një qendër logjistike. Kamionë, tragete, telefona të koduar: normaliteti si mbulesë e përsosur.
EMRAT E SHQIPTARËVE TË ARRESTUAR
Rexhep Alla lindur më 1996, banues në Novara
Elton Calliku, lindur më 1984, banues në Carmignano di Brenta
Klinton Hushi, lindur më 1994, banues në Cascina
Romario Kasa, lindur më 1994, banues në Cascina
Arjan Mrishaj, lindur më 1976, banues në Pioltello
Soni Muca, lindur më 1998, banues në Pisa
Leonard Murtati, lindur më 1986,l
Endrit Stafa, lindur më 1991, banues në Santa Croce sull’Arno
Ervin Stafa, lindur më 1981, banues në Santa Croce sull’Arno
Dhimitri Xhuti, lindur më 1981, i burgosur në Uta.