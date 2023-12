Emrat/ I morën ryshfet udhëtares në Rinas, arrestohen dy punonjësit e policisë!

Dy punonjës policie në aeroportin e Rinas janë arrestuar pasi dyshohet se i morën ryshfet udhëtares në Rinas.

Në pranga kanë rënë dy efektivët, 31 vjeçari me iniciale A.D., dhe 24 vjeçari me iniciale, E.B., me detyrë Kontrollorë në Komisariatin e Policisë Rinas.

Ata akuzohen se kanë kërkuar dhe përfituar vlera monetare në formë rryshfeti, nga një shtetase që udhëtonte në dalje të territorit të Republikës së Shqipërisë.

Njoftimi i AMP

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Tiranë) ka arrestuar në flagrancë të dy punonjësve të Policisë në Komisariatin e Policisë Rinas, të dyshuar për veprën penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëpunim.

– Inspektor, Ardit Doçi 31 vjeç, me detyrë Kontrollor në Komisariatin e Policisë Aeroporti Rinas;

– Inspektor ,Endri Beramaj 24 vjeç, me detyrë Kontrollor në Komisariatin e Policisë Rinas.

Arrestimi u krye pasi gjatë veprimeve hetimore procedurale, të kryera për verifikimin e informacioneve mbi përfshirjen në veprime korruptive, u krijuan dyshime të arsyeshme, bazuar në prova se punonjësit e policisë, duke shfrytëzuar funksionin organik, kanë kërkuar dhe përfituar vlera monetare në formë rryshfeti, nga një shtetase që udhëtonte në dalje të territorit të Republikës së Shqipërisë.